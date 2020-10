Gideon en de lijst met successen van Segers

Deze week is het drie jaar geleden dat het kabinet-Rutte III op het bordes van Paleis Noordeinde stond en in de fractievergadering van dinsdag keek de ChristenUnie daarop terug. Pieter Grinwis, medewerker en kandidaat-Kamerlid, las 22 verzen voor uit het Bijbelboek Richteren: in opdracht van God verslaat Gideon met driehonderd man de Midianieten, die met 135.000 waren. Zo’n Gideonsbende, zei Grinwis, was de ChristenUnie met vijf Kamerleden, twee ministers en net iets meer dan twaalf medewerkers – in een coalitie met drie véél grotere partijen. Waarmee hij ook meteen verwees naar het verhaal van Jezus die met zijn twaalf apostelen en maar vijf broden en twee vissen een hele menigte te eten geeft.

De verkiezingen zijn pas in maart volgend jaar. Je zou dus het zelfvertrouwen van de ChristenUnie, die op de partijwebsite een lijst met eigen successen bijhoudt, overmoedig kunnen vinden. Of misschien zelfs, om bij de Bijbel te blijven, hoogmoedig: op de dag van het Gideon-verhaal vergiste CU-Kamerlid Stieneke van der Graaf zich bij een stemming. Daardoor was er ineens, tegen de zin van Rutte III, een meerderheid voor een forse verhoging van de salarissen van zorgmedewerkers.

Maar met al heel lang winst in de peilingen, een of twee zetels, lijkt de ChristenUnie te gaan lukken wat geen andere partij nog is gelukt in een kabinet met de VVD van Mark Rutte: daar groter uitkomen. Coalitiepartijen D66 en CDA staan op verlies, ook al heel lang.

In zijn werkkamer zegt ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers dat hij natuurlijk anders op drie jaar Rutte III zou terugkijken als zijn partij op drie zetels stond of al veel leden had verloren. Maar het ledenaantal groeit. Hij zegt ook dat hij trots is op de lijst met resultaten: 155 zijn het er nu. En: „We’re still counting.”

Het was zijn idee om die bij te houden. Hij wist nog hoe het was nadat de ChristenUnie als kleinste partij had meegedaan aan het kabinet-Balkenende IV: „In de wandelgangen hoorde je: ‘Leuk dat ze mochten meedoen, maar wat hebben ze nou helemaal bereikt?’”

Segers vond ook dat de ChristenUnie toen te veel „uitventte” dat het hele kabinetsbeleid geweldig was. Alsof je een loser bent als je niet steeds je zin krijgt. Drie jaar geleden, bij de presentatie van het regeerakkoord van Rutte III, wist iedereen dat het de CU niet was gelukt om het kinderpardon erin te krijgen. Dat vond Alexander Pechtold van D66 onverstandig. „Don’t show your pain”, zei hij tegen Segers.

„Dat zijn we wel blijven doen”, zegt Segers. „Kiezers snappen dat. In het gewone leven lukt ook niet alles.”

Het kinderpardon kwam er later toch. Maar het lukte de CU niet om vijfhonderd vluchtelingenkinderen uit Griekenland naar Nederland te krijgen. „Dan lig ik groggy in een hoek. Half Nederland walst over je heen, je achterban is diep teleurgesteld.” En toch, zegt hij: „We kregen er in één week honderd leden bij.”

Petra de Koning (p.dekoning@nrc.nl; @pdekoning ) schrijft elke donderdag op deze plek een column.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 29 oktober 2020