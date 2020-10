Feyenoord thuis hard onderuit tegen Wolfsberger AC: 4-1

Feyenoord heeft donderdag in de Europa League een zware nederlaag geleden. In de lege Kuip ging de club met 4-1 onderuit tegen Wolfsberger AC, de huidige nummer tien van Oostenrijk. Michael Liendl (ex-FC Twente) maakte een hattrick.

De Oostenrijkse aanvoerder benutte in het eerste kwartier twee strafschoppen. Liendl scoorde na een uur ook de derde treffer van zijn club, kort nadat Feyenoord enkele kansen op de gelijkmaker had laten liggen. Steven Berghuis had in de 53ste minuut de aansluitingstreffer gemaakt. Feyenoord-doelman Justin Bijlow werd in de 66ste minuut voor de derde keer gepasseerd vanaf 11 meter, dit keer door Dejan Joveljic.

Feyenoord begon de groepsfase van de Europa League vorige week met een gelijkspel bij Dinamo Zagreb (0-0). Volgende week komt CSKA Moskou naar Rotterdam. Later op de avond komen ook AZ en PSV nog in actie.(ANP)