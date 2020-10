De Kicks voor Niks van Jandino: ‘Elke keer onze eigen, andere villa’

‘In coronatijd heb ik veel gedaan, maar een van de leukste dingen was in de woonkamer kamperen. We creëren een land, steeds een ander land is het. En dan bespreek ik met de kinderen: waar ligt dit land en wie is daar de president? Wat voor weer is het er, wat groeit daar en wie woont er?

„We gebruiken de twee banken en de keukenstoelen, alles wordt verplaatst en op zijn kant gezet. Lakens gebruiken we ook. En heel veel kussens. We bepalen samen waar het water is, want daar kun je niet lopen. En waar zwemmen de krokodillen, als het een warm land is.

„We maken ook dingen die ze in dat land eten. De kinderen zeggen bijvoorbeeld dat bananen in de plantenbak groeien, die hang ik daar dan in op. Van de uit de plant geplukte bananen kun je in de oven wat bananenchips maken, voor de mensen in het land.

„Als ze in slaap vallen, leg ik ze te slapen in bedjes in hun land: mijn vrouw en ik gaan naar boven naar ons bed, de kinderen slapen in de woonkamer. Dit kan dagen en dagen doorgaan wat de kinderen en mij betreft. Maar na maximaal drie dagen is mijn vrouw er he-le-maal klaar mee en wil ze alles opgeruimd hebben.

Jandino (1981) werd beroemd met De Dino Show. Hij is acteur, comedian, presentator, producent en ondernemer. Jandino is zeven jaar getrouwd en heeft twee kinderen. Momenteel staat hij in het theater met zijn gloednieuwe solotour Opgefokt.

„We hebben dit sinds coronatijd al vijf keer gedaan.

„Ik vind het ook leuk om een safari-filmavond te houden, waarbij ik ze op een deken door het huis trek. Dan stoppen we op verschillende plekken in de kamer en vertel ik welke dieren er zijn en wat we zien. Dat eindigt er meestal mee dat we het allergevaarlijkste dier tegenkomen van de hele safari. Dat is mijn vrouw. Die gaan we dan met zijn drieën observeren.

Lees ook een interview met Jandino: ‘Ik heb een ongegeneerd geloof in mezelf’.

„We blijven ongeveer op een meter afstand en beschrijven haar dan hardop met elkaar, totdat ze het niet leuk meer vindt. Zij is het slachtoffer van onze safari. We gaan door totdat ze het niet meer verdraagt en achter ons aan komt. Dat is het allerleukste. Een succesvol slot. Niet voor haar, maar voor ons.

„Of ik zet op mijn telefoon het geluid van een politiesirene aan. Dan ben ik de politie en zij zijn de boef. En dan ga ik ze achterna om ze te arresteren, dat vinden ze zalig. Ik zet de sirene in de auto al aan, dan proberen ze te ontsnappen uit de auto, ze rennen naar binnen en ik ga ze pakken. Dan vluchten ze door het hele huis trap op trap af, het is voor mij een work-out, maar ik heb zo veel lol. Ze hebben dan een sleutel, een imaginary key. Ze zitten op een internationale school, dus ze gooien er Engelse woorden door heen. Mijn zoon had wat problemen op zijn vorige school, dus heb ik hem naar een Engelse school gedaan, waar het minder druk is in de klas.

„Mijn kinderen zijn mijn straf. Mijn moeder zegt het ook. Mijn pestgedrag, mijn onrust, mijn vervelende eigenschappen, alles krijg ik nu terug. Ze kunnen me echt irriteren, soms zo goed dat het briljant lijkt. Mijn zoon gaat mij dan bijvoorbeeld vader noemen, me doorzagen. Ik laat het veel te lang doorgaan en dan opeens word ik boos. Ik moedig ze eerst aan en dan straf ik ze, ja, daar heb ik nog wat te leren.

„Het bouwen van het nieuwe huis, het mooiste fort, de beste hut: dat komt steeds terug. Dus onder de tafel, met lakens, de bank, alle kussens, veel dekens, stoelen uit de keuken. En dan bouwen maar. Elke keer onze eigen, andere villa.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 31 oktober 2020