Op de ochtend van zijn vijftigste verjaardag had Monique geregeld dat alle kinderen aan de ontbijttafel zaten toen Jasper naar beneden kwam. In het weekend sliep Vince meestal tot 12 uur ’s middags, Ava werd dan een uur later wakker. Voor Benjamin moest de grote omslag nog komen, hij zat in de leeftijdscategorie die ook op zaterdagochtend om zeven uur opstond.

Om 10 uur deed Jasper de deur van de woonkamer open en zijn verbazing was oprecht. Een tafel vol eten, cadeaus en gedouchte kinderen. Die hem toezongen.

Monique kwam naast hem staan. „Dit zijn jouw mensen.” Samen keken ze naar de kinderen, die nu in het Engels Happy Birthday zongen. „Dit heb jij opgebouwd.”

Dit is het zesde deel van een feuilleton van schrijver Robert Vuijsje over een samengesteld gezin in Almere en Amsterdam.

„Zal ik muziek aanzetten?” vroeg Jasper na het gezang. Op zijn telefoon keek hij in Spotify. Wat paste bij een zaterdagochtend? Sade. „Diamond Life”, zei hij tegen Monique. „Weet je nog dat dit album uitkwam?” Hij keek op zijn telefoon. „In 1984. Zesentwintig jaar geleden alweer.”

„Zesendertig”, zei Monique.

„Wat?” vroeg Jasper.

„1984 is zesendertig jaar geleden.”

Hij legde de telefoon op tafel en deed zijn ogen dicht. De elpee met daarop een foto van de jonge Sade, hoe Jasper die had gekocht in de Free Record Shop in de Ferdinand Bolstraat, de plastic tas waarin hij hem op de fiets meenam naar een klassenfeest, hoe de elpee daar op de platenspeler werd gelegd, een volle woonkamer, ergens op een gracht, waar alle lampen waren gedoofd en iedereen met elkaar schuifelde, werd dat trouwens nog zo genoemd en

Monique vroeg: „Gaat het wel goed met je?”

Jasper opende zijn ogen. „Hoe kan het zesendertig jaar geleden zijn? Ik dacht zesentwintig. En het voelt als, wat, zes jaar geleden?”

„1984?” vroeg Vince. „Zes jaar geleden?”

Ava begon ook te lachen. Ze had wel eens gehoord van de nineties, die eindigden dus drie jaar voordat zij werd geboren, alleen was het wel in de vorige eeuw, een van die jaartallen die begonnen met 19. En 1984, dat was dus niet eens in de nineties, maar aan het begin van de eighties, noemde je dat zo?

„Was jij toen ook al geboren?” vroeg Ava aan haar moeder.

In 1984 was Monique negen, ze herinnerde zich niet de verschijning van het album Diamond Life. Ze wilde het niet tegen Jasper zeggen, maar ook voor haar klonk deze muziek alsof die echt van voor haar tijd was. Ze pakte zijn hand en zei: „Het is helemaal goed.”

„Helemaal goed?” vroeg Jasper. „Ben jij ook al een van die helemaal-goed-zeggers? Wat bedoelen mensen daar toch mee?”

Monique somde op wat Jasper allemaal had: een mooie vrouw, gezonde kinderen, een huis hier in Almere en nog een appartement voor wanneer hij in Amsterdam moest slapen, een theater dat hij zelf had opgericht. „Je kunt nog genoeg doen in je leven, het is niet klaar.”

„Zo probeerde je het vorige week ook al te brengen”, zei Jasper. „Wat betekent dat? Dat ik misschien nog een troostprijs kan krijgen, terwijl de echt grote prestaties voortaan alleen beschikbaar zijn voor, ja voor wie?” Hij zette een plechtige stem op, als een ouderwetse nieuwslezer: „De belangrijke wapenfeiten, de professionele successen die je leven kunnen veranderen, zijn in de toekomst voorbehouden aan zij die jonger zijn dan meneer Jasper.”

Monique merkte op dat het weer gezellig was, deze verjaardag. Opstaan om verse crossaintjes te bakken, dat zou ze snel weer doen.

Jasper zei dat het hem speet. „Ik snap dingen gewoon niet meer, misschien is mijn tijd voorbij.”

Monique zuchtte. „Wat dan?”

Waar moest Jasper beginnen? Bij het theater, het blok aan zijn been dat alleen nog maar geld kostte, en niemand wist wanneer hij ooit weer open kon gaan? Of bij zijn medewerkers die zich na een feestje zogenaamd niet meer veilig voelden op de werkplek?

Hij werd gebeld. Het was Michael, een van de twee vrienden die vanavond zijn verjaardag kwamen vieren.

„Ja?” zei Jasper. „Dat is vervelend. Weer voor een vrouw?”

Hij hing op en Monique vroeg: „Is Annet bij hem weg?”

Jasper vertelde dat Annet een relatie was begonnen met haar yogalerares.

„Is dit de tweede of de derde keer?” vroeg Monique.

Volgens Jasper was dit de derde vriendin die door Michael lesbisch werd gemaakt en nooit meer iets met mannen te maken wilde hebben. „We horen het vanavond wel.”

„Ga jij zo langs Gall & Gall?” vroeg Monique. „Eén extra doos?”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 31 oktober 2020