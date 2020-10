Een ‘platte’ douanier is een goudmijn voor een crimineel

Wie heeft deze foto gemaakt? Die vraag dringt zich op bij de recherche als in het voorjaar van 2020 een plaatje opduikt van een beeldscherm met daarop informatie over een container die in de haven van Vlissingen aan land moet komen. Die informatie zit uitsluitend in het systeem van de douane. En toch wordt die gedeeld door een gebruiker van cryptofoondienst EncroChat. Wie is die gebruiker? En hoe komt hij of zij aan deze vertrouwelijke informatie?

Al jaren bestaat bij de recherche het vermoeden dat de drugsmaffia mensen ‘plat’ heeft die werken op en rond de haven van Vlissingen. Een andere verklaring was er niet voor het feit dat er in deze relatief kleine haven tussen begin 2018 en begin 2020 zo’n 12.000 kilo cocaïne werd onderschept. Dat vermoeden was aanleiding voor een omvangrijk onderzoek rond de haven van Vlissingen onder de codenaam Portunus. Op 1 juli zijn tien verdachten aangehouden. Bij doorzoekingen op ruim dertig locaties zijn vier wapens gevonden en is ruim 500.000 euro aan contant geld in beslag genomen.

De foto van het beeldscherm met informatie over een container is volgens de recherche gemaakt door Tarik S., die tot zijn arrestatie op 1 juli werkte bij de douane in Vlissingen. Hij is inmiddels ontslagen, zo blijkt tijdens de bespreking van het strafrechtelijk onderzoek naar de douanier op 15 oktober door de rechtbank in Breda.

100.000 euro cash

S., een jonge man die nog geen jaar geleden vader is geworden, wordt verdacht van schending van het ambtsgeheim, valsheid in geschrift en het witwassen van ruim 100.000 euro in contanten en de aankoopprijs van twee Volkswagens. Het Openbaar Ministerie stelt dat hij de informatie heeft verkocht aan een man die op Encrochat de bijnaam Tolpainter gebruikt.

Tarik S. ontkent. Dat geld heeft hij gekregen van zijn vader of gewonnen bij Holland Casino. Hij wil graag naar huis, naar zijn dochtertje, vertelt hij aan de rechter. Dat verzoek wordt afgewezen. Zijn voorlopige hechtenis wordt verlengd tot de inhoudelijke behandeling van zijn strafzaak in december. En hoe de rechtbank ook oordeelt, zijn baan bij de douane krijgt S. niet terug.

S. is een van de acht medewerkers van de douane die wordt verdacht op basis van berichten die de recherche heeft kunnen meelezen door de polittiehack van cryptofoonaanbieder EncroChat. Die medewerkers werken in de havens van Vlissingen en Rotterdam en op Schiphol. De corruptie die door deze hack aan het licht is gekomen is zo omvangrijk dat er een speciaal team is opgericht waarin agenten van de Rijksrecherche samenwerken met collega’s van de Landelijke Recherche-eenheid. Het gaat om zo’n twintig zaken in totaal, bij de douane maar ook bij de politie. Politiechef Henk van Essen omschreef corruptie in een interview met De Telegraaf als „betonrot”.

Losse moraal

Corruptie in de haven is alles behalve een nieuw fenomeen. Al ver voordat de haven van Rotterdam de poort naar Europa werd voor cocaïnesmokkelaars was het voor criminelen interessant om een contact te hebben bij de douane of de Belastingdienst. Wanneer komt een container binnen, wat zit erin, waar gaat die naartoe, wie komt een container op welk moment ophalen? Dat is allemaal relevante informatie voor criminelen die een partij dure leren kleding willen stelen die per container naar Nederland komt. In de jaren zeventig en tachtig zijn er criminele reputaties gebouwd op contacten in de haven die dit soort informatie wilden verkopen.

Ook bij de heffing van accijns op bijvoorbeeld alcohol, frisdrank en suiker is gesjoemel mogelijk. Transporteurs vertellen dat er in de vorige eeuw op grote schaal mee werd gefraudeerd en dat een goede band met een douanier of belastingambtenaar in het Rotterdamse wonderen deed.

In de loop van deze eeuw zijn criminelen zich vaker gaan richten op drugssmokkel, en dan met name cocaïne. Daarbij kwam die oude, losse moraal in de havens goed van pas. Douaniers zoals Tarik S. weten waar een container terechtkomt op het haventerrein. Op een foto van een scherm staat alles wat een loopjongen moet weten om tassen met cocaïne die aan de andere kant van de oceaan in een container zijn gestopt er hier uit te halen.

Aanscherping van de regels

In 2015 kwam aan het licht dat douaniers die werkten bij de afdeling die de controles op de drugssmokkel uitvoert, waren omgekocht. De personen die cocaïne moesten opsporen, hielpen de drugs ongezien door de haven te loodsen. De affaire leidde tot het aanscherpen van de regels binnen de douane. Of dat veel heeft geholpen is de vraag. De afgelopen jaren worden keer op keer corrupte ambtenaren gepakt. Vorig jaar werden daarom vier douaniers ontslagen. Bij de douane ziet de leiding dat als bewijs dat het beleid om de mand te schonen van rotte appels werkt.

Maar er zijn ook critici die deze wereld goed kennen die zeggen dat het aantal ontmaskerde douaniers laat zien dat corruptie een structureel probleem is waar binnen de douane en de Belastingdienst te weinig aandacht voor is. Saillant is dat wetenschappelijk onderzoek naar de aard en omvang van corruptie in de Rotterdamse haven vorig jaar is stilgelegd omdat de onderzoekers van overheidsorganisaties niet de informatie kregen die ze wilden hebben. Het antwoord op de vraag hoe groot het probleem is bij de douane wordt in 2021 alsnog verwacht, als een nieuwe groep wetenschappers verslag doet van hun bevindingen over corruptie. Als het EncroChat-onderzoek naar Tarik S. en zijn medeverdachten een voorbode is, belooft dat weinig goeds.