Bij het woonhuis van Rob Jetten stonden opeens vijf boeren van het radicale soort voor de deur. Ze hoorden bij de actiegroep Farmers Defence Force (FDF), die zijn auto al een keer met tractoren klemreden en bestickerden. Rob Jetten en Jesse Klaver zagen hun namen ook een keer terug op een doodskist waarmee boze boeren naar het Malieveld trokken.

Maar dit keer kwamen ze in vrede. De boeren hadden vernomen dat de fractievoorzitter van D66 in quarantaine zit en dus vanuit huis werkt. En dat hij dus thuis zou zijn als ze hem ongevraagd een hart onder de riem kwamen steken. Nou daar stonden ze dan, overlopend van goede bedoelingen.

Rob Jetten deed na afloop verslag op Facebook. Het kwam hierop neer: Rob Jetten doet de deur open, ziet wat boeren, schrikt van de mouw-emblemen met gekruiste hooivorken, herpakt zich en grijpt terug naar het basisidee van D66: ze bedoelen het waarschijnlijk goed. Het voelt wel een beetje intimiderend, maar ze komen me verrassen. Ik ben weliswaar vegetariër, dat is algemeen bekend, maar ze geven me konijnenvlees, varkensvlees en rundvlees, ook dat bedoelen ze waarschijnlijk goed.

Er was ‘geen sprake van een dreigende sfeer’, maar Rob Jetten voelde na afloop toch ‘enig ongemak’. Zo kijken hij en zijn partij naar de wereld, het incident met de doodskist viel bij hem onder het kopje ‘minder plezierige aandacht’.

De politicus bleef achter met een dubbel gevoel. Gelul natuurlijk, als iemand je privédomein binnenstapt, denk je wel anders. Ik heb ooit de poepzak Henk Bres achter me aan gehad op het Mediapark, toen die dreigde om naar Wormer te komen om ‘verhaal te halen’ dacht ik niet: goh, wat ludiek.

Ze komen je bij je voordeur intimideren en wat doet de fractievoorzitter van D66? Die pruttelt wat en smeert omzichtig klodders stroop rondom de grote monden van de horken van Farmers Defence Force. Dat niet zeggen wat ze echt denken doen ze bij D66 dus ook thuis.

Reken bij echte bedreigingen van het land maar niet op D66. De agressor wordt met fluwelen handschoenen behandeld, ze zullen niet nalaten de positieve eigenschappen in het zonlicht te plaatsen. Goed voor de sfeer, maar het geeft geen veilig gevoel.

Dit gezegd hebbende: het kan natuurlijk ook zijn dat Rob Jetten echt dacht dat die boeren hem wilden verrassen met lekkernijen en een goed gesprek. Dan is het helemaal klaar met D66.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.

