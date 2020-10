ECB kondigt nieuwe ronde van noodsteun aan

De Europese Centrale Bank maakt zich op voor nieuwe stimuleringsmaatregelen om de economische effecten van de tweede coronagolf te lijf te gaan. In december zal de ECB het toch al forse bestaande pakket aan noodmaatregelen „aanpassen”, zo besloot het ECB-bestuur donderdag na een videovergadering. De centrale bank kan onder meer extra staatsschuld gaan opkopen.

„De ECB was er tijdens de eerste golf en zal er ook zijn tijdens de tweede golf”, zei ECB-president Christine Lagarde, tijdens een persconferentie. „Binnen het bestuur is er volledige overeenstemming dat actie nodig zal zijn”. Het is ongebruikelijk dat het bestuur zich al vastlegt op nieuwe maatregelen in een volgende vergadering. Het onderstreept de zorgen van de centrale bank over de eurozone, waar het economisch herstel alweer voorbij lijkt nu het aantal coronabesmettingen in de meeste eurolanden weer omhoog schiet.

Onduidelijk is nog wat de ECB gaat doen. Het 25-koppige bestuur wilde donderdag nog niet in actie komen, omdat het liever eerst de eigen economische ramingen van december wil afwachten. Lagarde sloot evenwel niet uit dat ze het bestuur al eerder online bijeenroept om besluiten te nemen, dus buiten de reguliere zeswekelijkse vergadering om.

Dit deed ze al eens in maart. Toen kondigde de ECB na een crisisvergadering het zogeheten pandemie-noodopkoopprogramma aan. In het kader daarvan koopt de centrale bank in totaal 1.350 miljard euro aan staats-en bedrijfsleningen op, tot juni 2021. Dat moet de financieringskosten voor overheden en bedrijven drukken in crisistijd. Het is goed mogelijk dat de ECB dit programma in december, of al eerder, zal uitbreiden.

Subsidie voor banken

Een andere optie is het aanbieden van meer en gunstiger langetermijnleningen aan commerciële banken. De leningen hebben sinds april rentes tot min 1 procent. In feite is dit een subsidie aan banken, die hiervan gebruik kunnen maken mits ze krediet verstrekken aan burgers en bedrijven. Zo wil de ECB het economisch herstel op gang houden.

Na een dramatisch tweede kwartaal, waarin het bruto binnenlands product in de eurozone met krap twaalf procent daalde, volgde in het derde kwartaal economisch herstel, al was dit vermoedelijk maar gedeeltelijk.

Lagarde zei dat de groei al sinds september afzwakt. November wordt een hele slechte maand, stelde ze, verwijzend naar de restricties en lockdowns die veel eurolanden nu invoeren.

Zwakkere inflatie

Het inflatiedoel van de ECB ( onder de 2 procent) raakt intussen steeds verder uit zicht. Hoe minder economische activiteit, hoe zwakker de inflatie. De inflatie in de eurozone in augustus en september was negatief: 0,2 en 0,3 procent. Volgens Lagarde vooral door tijdelijke factoren, zoals de Duitse btw-verlaging. Van deflatie, een gevaarlijke negatieve prijsspiraal die zichzelf versterkt, is nog geen sprake, aldus de ECB-president.

Op 1 november is Christine Lagarde precies een jaar president. „Het is een turbulent jaar geweest”, zei ze.