Día de muertos

Mijn Mexicaanse echtgenote heeft besloten om dit jaar uitgebreider stil te staan bij de dag van de doden. Zo heeft ze veel tijd besteed aan het maken van een traditioneel brood genaamd pan de muertos. Met spierpijn van het kneden tot gevolg.

Het hoogtepunt is de ofrenda, het altaar voor de doden. Hiervoor heeft ze prachtige bloemen van crêpepapier gemaakt. De slingers komen uit de Halloweencollectie van een discounter. De tekst onder de kleurige doodshoofden had ze alleen even gemist. Boven de foto’s van haar abuelito Plinio en mijn opa Frans prijkt nu de spreuk: ‘Bad to the bone’.

