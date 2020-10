‘De wereld is nog altijd niet ingericht op vrouwen’

‘Ik ben een madame anglaise, ik zwem in elke temperatuur. Al moet ik mijn elleboog nog door het ijs steken.” Rituelen zijn belangrijk voor de in Zuid-Afrika geboren, Britse schrijver Deborah Levy (1959). Zonder dat ik er naar vraag vertelt ze over haar ochtendroutine. Ze begint met een duik in zee. Daarvoor moet ze 63 treden afdalen vanaf haar onderkomen op het Griekse eiland Hydra. Daarna eet ze een handje amandelen en een schijfje watermeloen, en werkt de rest van de dag aan Real Estate, deel drie van haar autobiografische ‘levende trilogie’. Het eerste deel daarvan, Dingen die ik niet wil weten uit 2013, is net in Nederlandse vertaling verschenen; De prijs van het bestaan uit 2018 volgt half november.

Ik krijg het idee dat de rituelen voor Levy een thuis betekenen, voor een schrijver die veel reist. Deze maand zou ze aan het Spui in Amsterdam verblijven voor een residentie, maar vanwege toenemend besmettingsgevaar week Levy uit naar het huis van een vriendin in de Egeïsche Zee. We spreken elkaar daarom online. De achtergrond toont een traditionele Griekse woning, met houten balken aan het plafond.

Een van de gekste dingen aan schrijven, zei u eens in een interview, is dat je je vorige boek moet vergeten om de volgende te kunnen schrijven. Het is zeven jaar geleden dat Dingen die ik niet wil weten verscheen; sindsdien schreef u De prijs van het bestaan en twee romans. In hoeverre maakt dit boek nog deel van u uit?

„Dat citaat gaat over het schrijven van fictie. Het kost me veel tijd om een roman te schrijven. Wanneer ik er een afrond voel ik soms het begin van een nieuw boek, maar ik moet eerst het boek dat ik aan het schrijven ben er helemaal uit halen om verder te kunnen. Bij de trilogie is het anders. Dat is geen fictie, ik was er zelf bij. Dingen die ik niet wil weten gaat over mijn leven als veertiger, De prijs van het bestaan over mijn vijftiger jaren, en Real Estate over mijn eerste jaren als zestiger. Ik had het idee dat het interessant zou zijn om over die periodes in het leven van een vrouw te schrijven, ze zijn niet zo vaak gedocumenteerd. De vragen waar ik als veertiger tegenaan liep, en als vijftiger, stel ik nog steeds. Ik ben die boeken niet vergeten, ze leven nog in mij, ze rusten, ze ademen door.”

Dingen die ik niet wil weten is een reactie op George Orwells essay ‘Why I Write’ uit 1946. Wat vindt u van dat essay?

„Kort. Het zijn maar een paar bladzijdes. En het is niet wereldschokkend, maar er zijn twee dingen die ik interessant vind. Allereerst de kopjes die opsommen waarom Orwell schrijft: ‘Puur egoïsme’, ‘Esthetisch enthousiasme’, ‘Historische drijfveren’ en ‘Politieke doeleinden’. Ze zijn bescheiden, op menselijke schaal. Daar kon ik mee werken. Wat betreft Orwells idee van een politiek doeleinde of egoïsme, daarin is hij natuurlijk echt een man van zijn generatie. Hij schreef voor mannen, ik denk niet dat hij vrouwelijke lezers had.

„Het tweede was de toon. Zijn stem. Die heeft een grote helderheid, maar ook kwetsbaarheid. Orwell kwam uit de hogere klasse, maar hij ging met een studiebeurs naar Eton College, dus zo rijk was zijn familie ook weer niet. Het hoorde bij zijn stand om na zijn opleiding een koloniaal ambtenaar te worden, dus hij ging naar India, maar na een paar jaar haakte hij af. Dat respecteer ik aan hem. Bescheidenheid, dat haalde ik ook uit het essay.

„Ik heb een vel wit papier gepakt en schreef op: ‘Politieke doeleinden’. En toen keek ik wat er gebeurde. Er gebeurde een heleboel. Ik begon met een vrouwelijke verteller. Ze staat op een roltrap, ze huilt, ze weet niet waarom. Daar vond ik een nieuwe stem, waarmee ik kon beginnen om politieke onderwerpen te verkennen, filosofie, gender, reizen.”

De eerste twee delen van de trilogie – het blauwe en het gele boek, zeggen de liefhebbers – zijn enorm succesvol geworden, veel succesvoller nog dan Levy’s romans. Schijnbaar alle jonge feministische vrouwen om me heen dwepen ermee. Met humor en in kernachtig proza schakelt Levy tussen het anekdotische en de grotere structuren, tussen klunzige herinnering en de gekoesterde teksten van literaire helden als Marguerite Duras en Adrienne Rich.

„Toen Orwell puur egoïsme omschreef als een noodzakelijke eigenschap voor een schrijver, dacht hij misschien niet aan het pure egoïsme van vrouwelijke schrijvers. Zelfs de meest arrogante vrouwelijke schrijvers moeten overuren draaien om een ego op te bouwen dat robuust genoeg is om januari mee door te komen, laat staan helemaal tot december uit te zingen.”

Hebben memoires een speciale kracht, denkt u?

„Nee, niet per definitie. Het belangrijkste is interessant proza. Mijn literaire doel is om vrijuit te kunnen denken, ik wil dat mijn boeken vrijuit kunnen denken namens mij. Dat is niet evident. Het is helemaal niet gemakkelijk in het leven, of op de bladzijde, om vrijuit te denken. Sommige mensen raken erg nerveus wanneer ze twee conflicterende gedachten hebben, alsof dat op een of andere manier verkeerd is. Maar het is de basis van al het denken. Ik geloof dat de gedachten die we hebben als we in bad zitten, in de tram, in het donker in bed, dat dát de belangrijkste zijn. Het is die vorm van denken die deze boeken eren. Dat is uiteindelijk de taak van het schrijven: om naar binnen te kijken, en naar de buitenwereld, en de conversatie daartussen te vinden. Voor vrouwen is dat extra belangrijk. De wereld is aan het veranderen, maar nog altijd is ze niet ingericht op vrouwen. Ons wordt nog altijd verteld dat we er minder toe doen. Het is heel moeilijk voor vrouwen om vrij baan te maken voor onze gedachten, om te zien hoe belangrijk ze zijn.”

Is het een ander proces dan fictie, autobiografisch schrijven?

„Ja en nee. In zekere zin is er iets gekunstelds aan de trilogie. Ze hebben een vrouwelijke verteller die op mij lijkt, maar ik ben haar niet. Ze is kunstmatig in de zin dat ze een stem is die de boeken stuurt. De kunst van het verhalen vertellen vereist dezelfde techniek als romans, en mijn eigen esthetische voorkeuren zijn zowel in de memoires als in mijn fictie aanwezig. Ik houd van een klare stijl die je de poëzie, pijn en het plezier van het alledaagse leven intrekt.

„Maar ik zie een roman als iets anders dan een autobiografie. Een roman is een vorm van entertainment. Waarmee ik niet wil zeggen dat het niet ten diepste serieus is. Een roman is een plek om de wereld te verkennen. De autobiografieën zijn rauwe verhalen, geschreven in de storm van de tegenwoordige tijd. Vaak hebben memoires iets nostalgisch, geschreven door mensen die terugkijken op hun leven, maar ik wilde levende documenten schrijven.”

Het zou te kort door de bocht zijn om het blauwe en het gele boek alleen als testamenten van vrouwelijk schrijverschap te typeren. Levy zoekt bredere verbanden en allianties, naar andere stemmen die nog niet gehoord worden.

In ‘Historische drijfveren’, het tweede en langste hoofdstuk van Dingen die ik niet wil weten, beschrijft Levy haar jeugd in Zuid-Afrika. Als ze vijf is wordt haar vader, die ANC-lid is en de anti-apartheidsbeweging steunt, opgepakt en gevangen genomen. In de vijf vaderloze jaren die volgen verstilt Levy. Voortdurend wordt ze aangespoord om harder te praten, omdat niemand haar kan horen. Ze besluit haar gedachten op te schrijven, en zo wordt de schrijver geboren. Met de onschuldige verwondering van een kind observeert ze de ongelijke behandeling van witte en zwarte burgers. Zelfs haar activistische ouders hebben zwarte bedienden, die een westerse naam moeten aannemen.

„Dat hoofdstuk was erg pijnlijk om te schrijven”, zegt Levy.

Toni Morrisons Beloved noemt ze het grootste boek van de twintigste eeuw, en haar invloed schijnt tussen de regels door. „Ik wilde ongelijke machtsstructuren onderzoeken, vooral de psychologische dimensie daarvan. Net als Toni Morrison niet alleen sec over de geschiedenis van de slavernij schrijft; haar werk gaat uiteindelijk over menselijke relaties, over het soort relatie dat een slavenhouder heeft met een tot slaaf gemaakte, en hoe verziekt dat is.”

Wat ik ook typerend vind aan uw werk is de manier waarop alledaagse situaties leiden tot dieper inzicht. De vrouw op de eerste bladzijde die steeds moet huilen op de roltrap bijvoorbeeld; aan het eind van het boek concludeert u: ‘Ik mocht dan misschien denken dat ik niet aan het verleden dacht, het verleden dacht wel aan mij.’

„Er steekt een hoop theorie achter mijn boeken, maar die probeer ik te belichamen. Ik ben niet geïnteresseerd in schrijvers die me willen vertellen hoeveel ingewikkelde boeken ze hebben gelezen, ik wil weten hoe het hun wereld heeft vergroot. Iedereen heeft interessante gedachten, van de taxichauffeur en de treinconducteur tot de grootste filosofen. Je moet heel hard werken in het leven om géén betekenis in alledaagse situaties te vinden. Als niets meer betekenis heeft, dan ben je depressief.”

Het gaat ook vaak over het belang van een huis, een kamer, een werkplek.

„Daarover gaat ook Real Estate. Een grappige titel toch? Het klinkt zakelijk, maar ik vat het op als iets existentieels. Het gaat over de zoektocht naar een huis, en naar wat iets tot een thuis maakt. Is het taal, bakstenen, de aanwezigheid van water, vriendschap? Ik ben nu 61, en ik heb besloten daar te eindigen met de trilogie. In mijn zeventiger jaren ga ik diepzeeduiken, dan heb ik geen tijd meer om te schrijven.”



CV

Deborah Levy (Johannesburg, 1959) groeide op in Zuid-Afrika en woonde sinds haar tiende in Londen. Ze werd in de jaren tachtig bekend als toneelschrijver, maar brak het afgelopnen decennium pas echt door met haar proza, waaronder de romans Swimming Home (2011) en Hot Milk (2016), beide genomineerd voor de Booker Prize.

