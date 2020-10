De series van week 44: The Mandalorian, Sarah Cooper en Suburra

The Mandalorian 2

Baby Yoda is terug om een beetje vreugde te brengen in donkere tijden. Het schattige Star Wars-figuurtje werd vorig jaar de ster van de geslaagde ruimte western The Mandalorian. Ook in het tweede seizoen moet de mysterieuze premiejager Mando het groene wezen – in de serie enkel ‘The Child’ genoemd – beschermen. Naast hoofdrolspeler Pedro Pascal zien we onder meer Giancarlo Esposito, bekend als de meedogenloze Gus Fring in Breaking Bad. Ook hier speelt hij een slechterik. Disney+, acht afleveringen.

Sarah Cooper: Everything’s Fine

Komiek en TikTok-ster Sarah Cooper ging dit jaar regelmatig viral met haar filmpjes waarin ze audiofragmenten van president Trump playbackt. In Everything’s Fine speelt ze sketches die geregisseerd zijn door Natasha Lyonne (Russian Doll). Netflix, 49 minuten.

Suburra 3

Derde en laatste seizoen van de Italiaanse maffiaserie die tevens fungeert als prequel van de gelijknamige film. Gangsters, corrupte politici en de kerk spelen een hard spel in Rome. Netflix, acht afleveringen.

Truth Seekers

Bovennatuurlijke comedyserie over spokenjagers, bedacht door Nick Frost en Simon Pegg (Shaun of the Dead). Amazon Prime Video, acht afleveringen.