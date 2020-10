De premier van Irak is te druk met Amerika en Iran om chaos in eigen land aan te pakken

Er zijn al twee betogers doodgeschoten, zegt hij, maar Ahmad Majeed en duizenden anderen zijn vastbesloten hun protest tegen de Iraakse regering door te zetten. „De mensen zijn niet bang meer”, vertelt de 30-jarige Majeed door de telefoon vanuit Bagdad. „We gaan door totdat dit regime ten val komt.”

De protesten begonnen afgelopen zondag, precies een jaar na het begin van de zogenaamde ‘oktober-revolutie’ en zijn in wezen een voortzetting daarvan. Destijds dwongen honderdduizenden betogers de gehate premier Adel Abdul Mahdi tot aftreden. Maar sindsdien is er volgens Majeed niets veranderd. „Dezelfde corrupte milities en politici maken nog altijd de dienst uit”, zegt hij. „De nieuwe premier Kadhimi zit er puur voor de vorm.”

Kadhimi, die in mei aantrad, werpt zichzelf graag op als beschermheer van de demonstranten, maar heeft hun in werkelijkheid weinig te bieden. De zelfverklaarde hervormer moet het doen met een lege staatskas en een olieprijs die mede vanwege de coronacrisis razendsnel gekelderd is. Bovendien krijgt hij nauwelijks kans zich met de zorgen van gewone Irakezen bezig te houden, Kadhimi moet steeds laveren tussen twee buitenlandse machten die elkaar op Iraaks grondgebied te lijf gaan: Iran en de Verenigde Staten.

Koorddansen

„Ik ben aan het koorddansen tussen twee hoge gebouwen”, verzuchtte de gefrustreerde premier tijdens een recent bezoek aan Londen. „Dagelijks dans ik met slangen, maar ik zoek nog naar de fluit om hen mee te bezweren.”

Dat valt niet mee nu Trumps agressieve Iran-beleid de Iraakse politiek op hol doet slaan. Zijn regering brak met de lijn van Obama, die op verzoening met Iran aanstuurde en in Irak alle ruimte liet aan door Teheran gesteunde Iraakse milities. Deze overwegend sjiitische strijdgroepen speelden een cruciale rol in de strijd tegen Islamitische Staat.

Trump daarentegen voert de druk op de milities weer op. Begin dit jaar gaf hij opdracht tot een Amerikaanse drone-aanval op het konvooi van de Iraanse generaal Qassem Soleimani en de Iraakse militieleider Abu Mahdi al-Muhandis even buiten het vliegveld van Bagdad. De aanslag leidde tot wereldwijde paniek over een dreigende directe oorlog tussen Iran en de VS. Die bleef uit – maar in plaats daarvan speelt de nasleep zich vooral in Irak af.

„Na de dood van Muhandis viel alles uit elkaar”, stelt de aan het Instituut Clingendael verbonden Nancy Ezzeddine, die onderzoek doet naar de Iraakse milities. Volgens haar was de charismatische Iraakse commandant de enige figuur die de verdeelde en corrupte milities enigszins bij elkaar wist te houden. Sinds zijn dood kregen de radicaalste groepen alle ruimte hun eigen weg in te slaan. „In feite werden het losgeslagen gewapende bendes”

Wraakzucht van milities

Dat had grote gevolgen voor de Iraakse protestbeweging. Omdat Teheran geen oorlog met de VS aandurft, laten de milities hun wraakzucht vooral los op Iraakse demonstranten die kritiek uiten op Iran. Terwijl Amerikaanse soldaten nagenoeg geen verliezen leden door sporadische raketaanvallen, vallen gewone Irakezen al maandenlang ten prooi aan ontvoeringen en moordaanslagen.

Een woordvoerder van Kata’ib Hezbollah, één van de radicale pro-Iraanse milities, ontkent tegenover NRC dat zijn strijdgroep de betogers aanvalt, maar laat er geen twijfel over bestaan hoe hij over hen denkt. „Deze activisten zijn getraind door de Amerikanen”, aldus Mohammed Mohie via de telefoon vanuit Bagdad. „Hun doel is de Irakezen tegen Iran op te zetten.”

Ook Kadhimi moet wat betreft de milities boeten voor de Amerikaanse aanslag op Soleimani en Muhandis. De premier, die voorheen leiding gaf aan de Iraakse geheime dienst, zou de Amerikanen geholpen hebben met de voorbereiding van de aanval, zo beweert Kata’ib Hezbollah regelmatig in Iraakse media. „Kadhimi is een verlengstuk van de Amerikanen”, stelt Mohie. „Hij doet alles wat Washington vraagt.”

Ondertussen krijgt Kadhimi vanuit het Witte Huis juist te horen dat hij veel méér moet doen om de pro-Iraanse milities aan banden te leggen. In een poging daartoe gaf de premier eind juni opdracht veertien prominente leden van Kata’ib Hezbollah te arresteren. De gewaagde operatie was bedoeld om kracht uit te stralen, maar liep uit op een vernedering.

Bestorming Groene Zone

Zodra de milities hoorden van de arrestatie van hun strijdmakkers bestormden ze de Groene Zone, een zwaarbeveiligd gebied in Bagdad vol regeringsgebouwen en buitenlandse ambassades. Kadhimi’s eigen veiligheidshoofd liet dit gebeuren op instructie van een pro-Iraanse militieleider, zo berichtte Reuters. Uiteindelijk kon de premier de orde alleen herstellen door de vrijlating van de arrestanten, die door hun kameraden als helden werden onthaald en die triomfantelijk portretten van Kadhimi vertrapten voor het oog van Iraakse televisiecamera’s.

Alsof dat nog niet genoeg was vermoordden gemaskerde mannen twee weken later een naaste adviseur en goede vriend van Kadhimi, de prominente terrorismedeskundige Hisham al-Hashimi. Kadhimi beloofde de daders op te sporen, maar zoals altijd kwam daar weinig van terecht, want de milities wendden hun controle over het Iraakse staatsapparaat aan om ieder onderzoek te dwarsbomen.

Concrete steun uit Washington om zijn positie te versterken krijgt de Iraakse premier niet. „Kadhimi is teleurgesteld in de VS”, aldus de aan de International Crisis Group verbonden Irakexpert Lahib Higel. „Na de geflopte operatie tegen Kata’ib Hezbollah realiseerde hij zich dat de Amerikanen veel van hem eisen, maar onvoldoende achter hem staan wanneer het mis gaat.”

Riskante acties tegen Iran

Dat zegt veel over Washingtons prioriteiten. President Trump gebruikt Irak graag voor riskante acties tegen Iran, zoals de aanslag op Soleimani en Muhandis, maar bekommert zich minder om de gevolgen voor de Iraakse politiek. Uiteindelijk wil Trump de Amerikaanse betrokkenheid in Irak dan ook liever verminderen dan opvoeren.

Dezelfde corrupte milities en politici maken nog altijd de dienst uit

Dat geldt des te meer nu de Amerikaanse verkiezingen voor de deur staan. Trump beloofde zijn achterban een eind te maken aan Amerika’s ‘eindeloze oorlogen’ en kondigde vorige maand de terugtrekking aan van bijna de helft van de ruim vijfduizend in Irak overgebleven Amerikaanse militairen. Ook dreigde Was-hington eind september haar ambassade in Bagdad te zullen sluiten als de milities doorgaan met hun raketaanvallen.

„Dat zorgde voor paniek onder de Iraakse politieke klasse”, weet Higel. Volgens de Irak-expert vrezen zij dat het vertrek van de Amerikaanse diplomatieke missie het begin kan inluiden van sancties tegen Irak. Daarmee zou ook Iran hard geraakt worden, want Teheran is afhankelijk van de dollarsmokkel vanuit Bagdad en een huidige kwijtschelding van sancties over de Iraakse import van Iraans gas.

Het dreigement had effect. Binnen de kortste keren accepteerde Kata’ib Hezbollah een voorlopige wapenstilstand en hij stopte de aanvallen. De militie zou daartoe directe orders hebben gekregen van de Iraanse ayatollah Khamenei, zo onthulde een Iraakse journalist vorige week.

Die ontknoping liet maar weer eens zien hoe de hazen in Bagdad lopen. De milities en Iran kiezen ondanks hun anti-Amerikaanse bravoure uiteindelijk voor hun financiële en strategische belangen. Washington weet dat en voert de druk ongestoord verder op. En Kadhimi? „Die heeft geen enkele invloed op dit soort ontwikkelingen”, aldus Higel.

In dat opzicht zou koorddanser Kadhimi er verstandiger aan doen zijn vizier een andere kant op te richten. Bijna vijf miljoen Irakezen leven onder de armoedegrens, er is nauwelijks schoon drinkwater of elektriciteit en burgers die in opstand komen worden straffeloos neergeschoten.

Volgens betoger Majeed wordt het tijd dat de regering zich dáár op richt, niet op het schaakspel tussen Washington en Teheran. „Wij hebben genoeg van alle buitenlandse inmenging”, concludeert hij. „Wat ons betreft kunnen zowel Iran als de VS de kolere krijgen.”