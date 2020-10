Corrupte ambtenaren mogen nog steeds hun gang gaan in Oekraïne

Corrupte ambtenaren krijgen weer vrij spel in Oekraïne. Die conclusie trekken Oekraïense corruptiebestrijders uit een uitspraak, woensdag van het Constitutionele Hof. Daarin bepaalde het hof dat het ongrondwettig is om ambtenaren strafrechtelijk aansprakelijk te stellen voor het verstrekken van valse inkomstendeclaraties. Volgens het hof druist het ‘monitoren van de leefstijl’ van ambtenaren in tegen hun privacy.

In navolging van de uitspraak ontnam de rechtbank de landelijke anticorruptiewaakhond NAZP enkele cruciale opsporingsbevoegdheden. Zoals het inzien en controleren van de elektronische aangiften waartoe Oekraïense ambtenaren sinds 2016 verplicht zijn. Juist die declaratieplicht, die afgelopen jaren de exorbitante vermogens van veel hoge ambtenaren pijnlijk zichtbaar maakte, maakte strafrechtelijk vervolging eenvoudiger.

Inbreuk privacy

Volgens Oekraïense zakenkrant RBC zette het Constitutioneel Hof eind deze zomer de aanval in tegen NAZP. Dit nadat 47 parlementariërs onder leiding van de omstreden zakentycoon Viktor Medvetsjoek hadden geklaagd dat de elektronische aangiften een inbreuk vormen op hun persoonlijke leven. Het Constitutioneel Hof, dat volgens critici zelf niet onpartijdig is, ging mee in deze en andere argumenten.

De Oekraïense tak van Transparency International uitte woensdag felle kritiek op de beslissing: „Het besluit van het Constitutionele Hof leidt tot een aanzienlijke terugval in de hervorming van de corruptiebestrijding in Oekraïne”, aldus directeur Andrii Borovyk. „Deze wettelijke bepalingen waren de hoekstenen van het corruptiebestrijdingssysteem, terwijl corruptie werd erkend als een dreiging voor de nationale veiligheid. Naast het gebrek aan verantwoording zullen duizenden ambtenaren ongestraft blijven voor het liegen in verklaringen.”

Corruptiestrijd gaat door

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky beloofde de anticorruptiestrijd ondanks de uitspraak te zullen voortzetten. „Wij beseffen dat beslissingen van het Hof definitief zijn en niet vatbaar voor beroep. Maar ook definitief en niet vatbaar voor beroep is de wens van Oekraïne volledig toe te treden tot de Europese en Euro-Atlantische structuren. Een integraal onderdeel van dit streven is de plicht om de corruptie in Oekraïne te overwinnen”, aldus Zelensky in een verklaring.

Critici stellen zich de vraag hoe geloofwaardig die belofte is. Oud-komiek Zelensky behaalde in 2018 een monsterzege, juist vanwege zijn anticorruptieprogramma, maar heeft die belofte tot op heden niet ingelost. Volgens critici komt dit doordat hij zelf onder invloed zou staan van corrupte oligarchen en politici.

De uitspraak kan inderdaad een negatieve invloed hebben op de kredietverlening van het IMF, dat het land eerder dit jaar vijf miljard dollar toezegde om de economische effecten van de coronacrisis te bestrijden. Ook kan de visumliberalisering met de Europese Unie, waarbij effectieve corruptiebestrijding eveneens een voorwaarde is, door de beslissing in het geding komen.