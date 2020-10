Vorige week weer oversterfte, vijfde week op rij

Afgelopen voorjaar aanzienlijk minder jeugdzorgtrajecten opgestart

In het afgelopen voorjaar zijn veel minder nieuwe trajecten begonnen in de jeugdzorg dan een jaar eerder. Dat blijkt uit vrijdag gepubliceerde gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vermoedelijk is de coronacrisis de oorzaak van de daling.

Alle sectoren van de jeugdzorg hadden van maart tot en met mei een flink lagere instroom. In de jeugdhulp, waar bijvoorbeeld begeleiding door een psycholoog onder valt, lag het aantal nieuwe trajecten in mei bijna 40 procent lager dan twaalf maanden eerder. Wat betreft de jeugdbescherming, onder meer het onder toezicht stellen van kinderen, daalde de instroom het hardst in maart (ruim 20 procent). Verder werden in april 40 procent minder jeugdreclasseringstrajecten begonnen. In juni was overal weer (licht) herstel zichtbaar.

Het CBS zegt dat de afnames „mogelijk samenhangen” met de coronapandemie en de door de regering genomen maatregelen, maar het kan daar niet met zekerheid uitspraken over doen. Het instituut analyseert alleen de cijfers en niet de achterliggende oorzaken.

De cijfers stroken echter wel met eerdere signalen uit de jeugdzorg. Uit een rapport van de Jeugdautoriteit bleek afgelopen juni bijvoorbeeld al dat circa de helft van de jeugdzorgaanbieders in het voorjaar kampte met een zorguitval van 30 procent of meer. Dat kwam vooral door de coronamaatregelen. Instellingen hadden bijvoorbeeld last van de anderhalvemeterregel, waardoor hun capaciteit afnam. Ook konden niet alle behandelingen op afstand worden uitgevoerd.