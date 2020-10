CoronaMelder geeft zo’n 10.000 waarschuwingen per dag

CoronaMelder geeft 10.000 waarschuwingen per dag, 70 procent binnen anderhalve meter

De CoronaMelder-app stuurt dagelijks zo’n 10.000 waarschuwingen naar gebruikers die in de buurt zijn geweest van iemand die positief testte op het coronavirus. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport donderdag naar aanleiding van berichtgeving door de NOS. Het ministerie schat dat ongeveer 70 procent van de gebruikers die een melding krijgen, ook daadwerkelijk binnen anderhalve meter afstand is geweest van iemand met een positieve testuitslag.

Ongeveer 20 procent krijgt een melding wanneer iemand tussen anderhalf en drie meter afstand is geweest, in de rest van de gevallen gaat het om drie tot tien meter. Omdat de app via de bluetooth werkt, zijn niet alle meldingen op anderhalve meter nauwkeurig. VWS doet de afstandsschattingen op basis van een eerdere proef met tachtig medewerkers op een defensieterrein. „In het overgrote deel van de gevallen herkent de app de afstand correct”, zegt directeur informatiebeleid Ron Roozendaal tegen de NOS. „Maar in een klein deel van de gevallen was je op grotere afstand.”

Het ministerie heeft geen exacte gebruikerscijfers van de CoronaMelder, alleen dat het totale aantal downloads van de app momenteel op ruim 3,6 miljoen staat. Daarnaast geven dagelijks ongeveer 1.400 tot 1.500 gebruikers hun positieve testuitslag door via de melder. Gemiddeld zouden per besmet persoon vijf tot vijftien anderen gewaarschuwd worden.

Correctie (29 oktober 2020): In een eerdere versie van dit artikel stond dat het ministerie van VWS schattingen maakt van het aantal personen dat dagelijks hun positieve testuitslag via de app doorgeeft. Daarop is het ministerie later teruggekomen: deze cijfers zijn niet gebaseerd op een schatting, maar heeft het ministerie exact. Dat is hierboven aangepast.