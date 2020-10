Chinese Ant blijkt vlak voor beursgang wereldambities vaarwel te hebben gezegd

Het Chinese betaalbedrijf Ant Group, dat komende week naar de beurs gaat in Hongkong en Shanghai, heeft op het laatste moment de strategie ingrijpend gewijzigd. Een drastische vermindering van de steun aan buitenlandse partnerbedrijven duidt op het loslaten van de ambitie om een wereldwijde speler te worden in digitale betalingen.

Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen het bedrijf. Deze koerswijziging is eind 2019 al ingezet. Die zou bedoeld zijn om van de beursgang een succes te maken én om Chinese toezichthouders, die bezorgd zijn over de dominante marktpositie van Ant, tevreden te stellen.

De beursgang moet de grootste ooit worden. Het record is nu in handen van het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco, met 29 miljard dollar (24,8 miljard euro). Ant verwacht op 5 november met de verkoop van 11 procent van de aandelen 34 miljard dollar (ruim 29 miljard euro) op te halen.

Het bedrijf, dat vooral bekend is van Alipay, maakt deel uit van het Alibaba-concern, van de Chinese miljardair Jack Ma. Alibaba is met een belang van 33 procent grootaandeelhouder in Ant.

Minder steun buiten China

Reuters sprak met leidinggevenden van bedrijven waarmee Ant werkt of heeft gewerkt in negen landen. Zij zeggen dat Ant flink heeft gesneden in de honderden miljoenen dollars waarmee het digitale betaalbedrijven buiten China helpt het aantal gebruikers van hun diensten te laten groeien.

Daarnaast is de leiding van Ant gewijzigd. De internationaal georiënteerde Eric Jing is vervangen door de meer op China gerichte Simon Hu. Hu zou tot de conclusie zijn gekomen dat veel van zijn mondiale partners door de grote concurrentie moeite hebben om dominant te worden op hun eigen markt. Ook zou het vele geld dat Ant uitgaf aan ondersteuning een slechte invloed hebben op de beursgang. Ant haalt nu slechts vijf procent van zijn omzet uit het buitenland.

Het Chinese bedrijf stak tot nu toe geld in meer dan een dozijn fintechbedrijven met zogenoemde e-wallet-diensten, digitale portefeuilles waarmee consumenten geld kunnen opslaan en digitaal kunnen betalen, zelfs zonder bankrekening. De meeste investeringen zijn gedaan in India (Paytm), de FiIippijnen (Mynt), Indonesië (DANA) en Pakistan (EasyPaisa).

In een reactie op de berichtgeving zegt Ant dat het „toegewijd is en blijft aan samenwerking met wereldwijde partners, waaronder exploitanten van e-portefeuilles, om financiële diensten inclusiever te maken voor consumenten en kleine bedrijven.”