Bekende Hongkongse activist aangeklaagd op grond van veiligheidswet

De 19-jarige bekende Hongkongse activist Tony Chung wordt door de autoriteiten vervolgd op grond van de nieuwe nationale veiligheidswet. Dat meldt de BBC donderdag. De autoriteiten verdenken Chung van witwaspraktijken, samenzwering en het organiseren van een afscheidingsbeweging. Separatistische activiteiten zijn sinds de invoering van de omstreden Chinese veiligheidswet verboden in Hongkong. Chung is de tweede activist die op grond van de wet wordt vervolgd.

Eerder deze week werd Chung opgepakt in de buurt van het Amerikaanse consulaat in Hongkong. Hij zou hebben geprobeerd asiel aan te vragen. Vier andere activisten zouden een paar uur na de arrestatie van Chung het gebouw wel zijn binnengegaan.

De veiligheidswet op grond waarvan Chung is aangehouden, werd in juni dit jaar door China aan Hongkong opgelegd. De wet geeft Beijing veel meer bevoegdheden in de speciale bestuurlijke regio. Tegen de invoering van de wet werd maandenlang hevig geprotesteerd door Hongkongse inwoners, die de invloed van China het liefst zien afnemen. Chung was een van de leiders van die protestbewegingen. De protesten werden met harde hand neergeslagen door de politie.

Chung werd in juli ook al aangehouden voor zijn rol bij de pro-democratische protesten in Hongkong. Hij zou toen online hebben gezegd dat hij er alles aan zou doen om Hongkong onafhankelijk te maken. Eind vorige maand werd ook de bekende Hongkongse activist Joshua Wong (23) opgepakt, tijdens een routinebezoek aan een politiebureau in Hongkong. Hij zou zijn aangehouden op grond van deelname aan een illegale demonstratie op 5 oktober vorig jaar.