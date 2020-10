Angst werkt niet meer, regering moet het goede gedrag belonen

Een groep psychologen deed onlangs in een hal een experiment met het anderhalve meter afstand houden. De onderzoekers droegen buzzers die hen moesten waarschuwen als ze te dicht bij een ander in de buurt kwamen. Al bij de voorbereidingen gingen de buzzers steeds af. „Wij dachten: ‘Die dingen staan niet goed afgesteld.’ Maar wat bleek toen we het gingen nameten? We stonden echt te dicht op elkaar”, vertelt onderzoeksleider Denny Borsboom, hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Amsterdam.

„Blijkbaar kunnen wij mensen afstanden slecht inschatten”, concludeert Borsboom: „En het is heel lastig om dat inschatten te leren als je geen feedback krijgt.” Daar moet je iets op verzinnen, denkt Borsboom: „Misschien kan de corona-app een bemoedigend signaal geven als je goed afstand houdt. Zo van: je hebt het deze week goed gedaan.” Het is volgens Borsboom een voorbeeld van de manier waarop de overheid mensen kan helpen en aanmoedigen zich aan de coronaregels te houden.

Met de gestage toename van het aantal met Covid-19 besmette personen groeit de roep om strengere corona-maatregelen. Het zogeheten Red Team bepleit een onmiddellijke, korte en harde lockdown om het coronavirus onder controle te krijgen. Het kabinet liet eerder deze week weten dat de huidige coronamaatregelen worden verlengd tot in december; bij te weinig resultaat komt er een lockdown.

Mensen laten hun gedrag mede bepalen door wat zij denken dat anderen doen Denny Borsboom hoogleraar

Zorgt een streng-strenger-strengst aanpak ervoor dat burgers verder van elkaar blijven, handen wassen en feestjes mijden? Dat is een „gedragsvraagstuk”, zoals Borsboom het noemt, want burgers moeten hun doen en laten radicaal en meer of minder permanent veranderen. Daarbij werkt belonen doorgaans beter dan straffen, zo weten experts, een bemoedigend appje beter dan een bestraffende buzzer.

Toch kiest het kabinet voor de bestraffende aanpak, stelt Borsboom vast: „Boos worden als mensen de regels overtreden, met de vinger wijzen als mensen naar het strand gaan, en dreigen met een totale lockdown als we ons niet beter gaan gedragen.” In plaats daarvan moet de overheid „goed gedrag benoemen”, vindt Borsboom: „Want de meeste mensen houden zich wel aan de regels of proberen dat in elk geval.”

Geen Derde Wereldoorlog

Dat laatste blijkt uit de nalevingsmonitor van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het is ook terug te zien in de Covid Radar-app, waarvoor ruim tweehonderdduizend burgers geregeld informatie leveren. „Tijdens de eerste golf in het voorjaar hielden ouderen zich aanvankelijk niet goed genoeg aan de maatregelen. Die waren heel flegmatiek, zo van ‘de Derde Wereldoorlog breekt nog niet aan hoor’. Inmiddels zijn in hun omgeving leeftijdgenoten ernstig ziek geworden of overleden en houden ze zich juist veel beter aan de regels”, vertelt Niels Chavannes, hoogleraar huisartsengeneeskunde en eHealth-toepassingen in Leiden. Hij is werkzaam bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), dat de Covid Radar in de lucht houdt.

We hebben geleerd dat de ziekte wel ernstig is, maar niet een ramp voor iedereen Niels Chavannes hoogleraar

Chavannes vindt de boodschap van het kabinet ook weinig stimulerend: „De teneur van de persconferenties is: het is nog niet voorbij, we zitten in een tweede golf en er komt misschien wel een derde golf.” Daar komt bij dat dagelijks wordt bericht over toenemende besmettingen en IC’s die beginnen vol te lopen. „Dat is een vorm van bang maken”, vindt Chavannes. Het werkt ontmoedigend op de langere termijn.

De burgers moeten juist een schouderklopje krijgen van hun regering, zegt Chavannes, „liefst een op de korte termijn”. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door dagelijks te rapporteren wat er is gewónnen door de maatregelen: „De duizenden levens die zijn gespaard, de nog veel grotere aantallen mensen die anders ziek zouden zijn geworden, de miljarden euro’s die we nu uitsparen. Dat zijn psychologische snoepjes die je kunt uitdelen.” Nu kun je daarbij nooit exacte aantallen noemen, erkent Chavannes: „Maar met alle data die we hebben moeten we goed onderbouwde schattingen kunnen maken.”

Ons evolutionaire brein

Het aantal besmettingen loopt nu langzamer op dan in dit voorjaar, maar vlakt veel trager af. De grafiek van de eerste golf ziet er uit als een kerstboompiek, die van de tweede golf lijkt meer op de Suikerbroodberg. Dat wijst erop dat mensen zich nu beter aan de regels houden dan begin maart, maar minder stringent dan na de aankondiging van de ‘intelligente lockdown’. „In het voorjaar werd gedrag gedreven door angst”, zegt Borsboom. „Ziektes vinden we eng, infectieziektes helemaal. Die grijpen aan op ons evolutionaire brein.”

Lees ook: ‘Het ziet ernaar uit dat we moeten blijven doormodderen’

Op termijn neemt angst af, zegt Borsboom: „Dat is een basaal psychologisch proces dat optreedt bij voortdurende blootstelling – in het algemeen en nu bij Covid-19.” Die gewenning ziet Chavannes ook: „We hebben geleerd dat de ziekte wel ernstig is – zeker voor ouderen – maar niet een ramp voor iedereen. Daardoor krijg je die lompe opmerkingen over ‘dor hout’, waarmee mensen zichzelf aanpraten dat ze onkwetsbaar zijn. En demonstraties van mensen die met dat symbolische knuffelen de realiteit niet willen aanvaarden.”

Nu angst niet meer werkt, is een andere stimulans nodig voor gewenst gedrag. Dat is nu het volgen van de sociale norm: je moet je aan de regels houden. Tijdens de ontspanning in de zomermaanden raakte die norm een beetje op de achtergrond, zegt Borsboom, maar nu met de tweede golf gaan mensen zich er weer beter aan houden: „Je ziet het aan de mondkapjes bij de supermarkt. Eerst draagt 10 procent van de bezoekers die, dan 20, 30, 40 procent, dan ineens 70 procent en nu vaak 100 procent.” Mondkapjes bewijzen hun nut door het bevestigen van de sociale norm, betoogt Chavannes: „Mondkapjes laten zien wie zijn best doet en wie niet.”

Lees ook: kabinet wikt en wacht, maar nieuwe lockdown ligt op tafel

De overheid moet meer doen om de sociale norm te bevestigen, vindt Borsboom: „Mensen laten hun gedrag mede bepalen door wat zij denken dat andere mensen doen. Als media berichten over feestjes waar mensen bij elkaar op schoot zitten, ontstaat de indruk dat mensen zich niet aan regels houden. Dan verschuift de norm. Om dat te voorkomen moeten politici veel meer benadrukken dat het grotendeels goed gaat met de naleving van de norm.”

Supermarktbezoek als spelbreker

Politici moeten daarbij perspectief bieden en kunnen wat dat betreft wat opsteken van het Red Team, vindt Chavannes. „In essentie scheelt het voorstel van deze groep niet heel erg van wat het kabinet aan maatregelen heeft genomen. Maar in de framing ligt de meer nadruk op de beloning. ‘Als we het nu even goed doen, even een harde lockdown, dan kunnen we straks weer ons normale leven oppakken – althans tot op zekere hoogte.’ Daaraan zie je dat in het Red Team gezondheidseconomen zitten; die weten beter hoe je mensen moet verleiden.”

Daarnaast moeten politici veel beter proberen te begrijpen waarom het mensen niet altijd lukt om zich aan de regels te houden, zegt Borsboom. „Het is in de supermarkt onmogelijk om voortdurend anderhalve meter afstand te houden, waardoor mensen in mijn omgeving denken: het lukt toch niet. Terwijl het niet gaat om de paar seconden dat je te dicht bij elkaar bent – het zou verstandig zijn als de regering dit zou zeggen.”

Het supermarktbezoek is vaak ook spelbreker als mensen na een positieve test in thuisquarantaine moeten gaan, maar vaak denken: hoe moet ik dan aan mijn eten komen? Borsboom vertelt dat in een informeel overleg tussen het RIVM is gesproken over oplossingen. „Bijvoorbeeld: geef mensen na een positieve test voorrang bij een boodschappenbezorgdienst.”

Dat voorstel heeft het niet gehaald, maar oplossingen als deze zijn volgens Borsboom nodig om mensen te helpen zich aan de regels te houden: „Zeker omdat we het nog een tijd moeten volhouden.”