59 lichamen gevonden in provisorische Mexicaanse graven

In Mexico zijn de lichamen van 59 mensen gevonden in provisorische graven rondom de stad Salvatierra. Sommige slachtoffers waren tieners. Dat maakten lokale autoriteiten woensdag bekend, aldus persbureau Reuters.

In Salvatierra wonen ruim dertigduizend mensen. Er worden in de regio veel moorden gepleegd vanwege strijdende rivaliserende drugsbendes.

Onder de slachtoffers in de gevonden graven waren zeker tien vrouwen. De meeste lichamen waren van jongvolwassenen, sommige zelfs tieners, zei het hoofd van de Mexicaanse Nationale Zoekcommissie volgens Reuters. Een zoektocht werd gestart naar de lichamen nadat familieleden van de vermiste personen hierover naar de autoriteiten waren gestapt.

Tussen januari en augustus van dit jaar zijn 2.250 moorden geregistreerd in Guanjuato, de deelstaat waar Salvatierra ligt. Dat zijn er een kwart meer dan in dezelfde periode een jaar geleden. In Mexico worden vaker massagraven gevonden. Meestal zijn de slachtoffers het gevolg van drugsbendegeweld. In de aan Guanajuato grenzende deelstaat Jalisco werden vorig najaar 44 lichamen gevonden in een put.