Ziggy Marley maakt muziek voor alle families die thuiszitten

Een hond blaft. „Yo, dat is mijn hond”, zegt de 52-jarige Ziggy Marley, die sinds 1989 maar liefst zeven keer de Grammy Award won voor reggaealbum van het jaar – een record. Zijn hond kauwt aan de microfoonstandaard. „Kom op, man”, zegt Ziggy. Dan begint hij te zingen over zijn hond. Hij houdt zelf meer van aan bloemen ruiken, zingt hij, maar zijn hond Romeo ruikt liever aan de grond.

Marleys nieuwe album More Family Time is een album voor kinderen. Het is de opvolger van Marleys Family Time uit 2009, dat bekroond werd met de Grammy voor beste muziekalbum voor kinderen. Naast Ziggy Marleys eigen kinderen Isaiah, Judah, Gideon en Abraham Marley, en jongere broer Stephen, werkten op afstand talloze gastartiesten mee aan de aanstekelijk speelse plaat.

Mijn zoontje van vier was mijn inspiratie voor dit album

Zo helpt Alanis Morisette kinderen aan te sporen ‘toverwoorden’ als alsjeblieft te gebruiken, in ‘Please Excuse Me Thank You’. Sheryl Crow zingt over oneindige liefde in ‘Everywhere You Go’. Angelique Kidjo draagt bij aan ‘Jambo’, een vertolking van een bekend liedje met basisbegroetingen in Kiswahili. En gitarist Tom Morello en rapper Busta Rhymes voegen hun onstuimige energie toe aan ‘Move Your Body’.

More Family Time is een typisch lockdown-album. Opgenomen thuis in Californië, en met Ziggy Marleys nog thuiswonende kinderen – en hond – als belangrijkste inspiratiebronnen. Marley zingt op het album over concerten in huis geven en met het gezin ritmes maken op de pannen in de keuken. „Muziek speelt een belangrijke rol voor ons – zeker in deze tijd”, zegt hij begin oktober aan de telefoon vanuit zijn huis. „Nadat de pandemie was begonnen, hebben mijn zoons en ik een opstelling met drums, basgitaar en gitaar in de speelkamer gezet. Het helpt ons als familie samen te komen en onze spanningen kwijt te raken.”

Ziggy Marley met zijn vrouw Orly en vier van zijn zeven kinderen: Judah (links) en Isaiah op de grond. Gideon en Abraham op de bank. En de hond heet Romeo. Foto Kristin Burns

David Nesta ‘Ziggy’ Marley is de oudste zoon van Bob Marley. Hij nam al op zijn elfde met broer Stephen en zussen Sharon en Cedella het door zijn vader geschreven ‘Children Playing in the Streets’ op. Hij stond op het podium, en reisde met zijn vader mee. Hij herinnert zich de ceremonie waarmee Zimbabwe in 1980 de onafhankelijkheid vierde – het traangas, zijn vader die een natte doek op zijn gezicht deed en hem meenam.

Zaadje

Als jongetje groeide hij op in een politiek en cultureel turbulente omgeving waarin reggae de boventoon voerde. Reggaemuziek was zijn onderwijs, vertelt Marley. „Het maakte als jong kind al iets in me wakker. Ik zong voortdurend ‘Slavery Days’ van Burning Spear: „Do you remember the days of slavery?” Ik wist niets over slavernij maar het spoorde me aan te leren over geschiedenis. Muziek gaf water aan het zaadje van rebellie, revolutie, sociale rechtvaardigheid en verandering dat al in me zat.”

Als piepjonge tiener trad hij op tijdens de begrafenis van zijn vader, en hij toerde met diens muziek de wereld rond. Als boegbeeld van Ziggy Marley & The Melody Makers werd hij zelf een internationale ster. Nu groeien ook zijn kinderen op in de studio, terwijl hun vader aan nieuwe muziek werkt.

„Mijn zoontje van vier was mijn inspiratie voor dit album”, zegt Marley. „Hij liep door de studio, en zei continu: Goo-goo, ga-ga. Ik ging nadenken? Wat betekent dat? Zijn fantasie hielp me een nieuw nummer te schrijven. Muziek maken voor kinderen helpt me creatief te groeien. Ik word zelf kind en de muziek wordt mijn speelgoed. Ik bevrijd mezelf van verwachtingen. Het is een geestverruimende ervaring. Ik ben in mijn hoofd altijd een kind – aan het zoeken, ontdekken en leren.”

Hij vindt steun in de muziek, vertelt Marley. „Dit album is erg effectief voor mij. Ik kan het opzetten en dan voel ik hoe alle stress uit mijn lichaam verdwijnt.” Zijn oudere kinderen luisteren tijdens het eten liefst naar hun eigen favorieten. „Soms is hun muziek…” Hij lacht. „Ik heb tieners hè. Je hoeft ze niet te vertellen dat ze op hun taal moeten passen. Ik probeer ze er wel bij weg te houden. Ze moeten van mij altijd de nette versies van hun favoriete liedjes zoeken.”

Toekomst

Op More Family Time zingt Ziggy Marley over het belang van beleefde omgangsvormen, in harmonie samenspelen en de wereld een betere plek te maken, en dat je alles kan worden wat je wilt. Hij wil kinderen met zijn muziek opvoeden, beaamt hij. „Want we willen de wereld veranderen. We zijn de planeet aan het vernietigen. We moeten de kinderen de juiste richting geven, zodat zij aan een betere toekomst kunnen werken.”

Vorig jaar concludeerden onderzoekers aan de Universiteit van Westminster dat ten opzichte van alle andere populaire muziekgenres, kinderen die opgroeien met reggaemuziek als volwassenen het meest met een open blik naar de wereld kijken. „Ik wist niet dat het effect van reggae op kinderen wetenschappelijk onderzocht is”, zegt Marley. „Maar ik weet wel wat het ritme van reggae met kinderen doet. Het is prachtig en boeiend om te zien wanneer ze ineens op muziek gaan bewegen. Dat ze zo jong al reageren en móéten bewegen, omdat de muziek dat bij ze losmaakt.”

Marley heeft ook het 1-jarige dochtertje van de schrijver van dit stuk op zijn muziek zien bewegen. Een paar dagen voor het interview plaatste Marley een filmpje door op zijn instagram-account, waarop we samen dansen in onze huiskamer op zijn ‘Everywhere You Go’. Marley schreef in zijn post: „Dit is de reden dat we dit album voor kinderen en hun families gemaakt hebben.”

„Wat? Was jij dat?”, vraagt de muzikant. „Ja! Dank je! Hoe heet je dochtertje? Ik was heel blij die video te zien. Het positieve aan deze periode, is voor mij dat ik nooit zo lang met mijn gezin thuis ben geweest. Ik ben vaak weg op tour. Het is voor alle gezinnen belangrijk deze tijd samen door te brengen en dichter bij elkaar te komen. Ik heb dit album gemaakt voor alle families die nu thuiszitten.”

More Family Time is uit. Ziggy Marley geeft 29 okt een digitale gitaarles aan kinderen op de A’DAM Music School, Amsterdam. Inl: ziggymarley.com