Wielrennen door de zwaar getroffen Rioja-streek, maar de bubbel houdt stand

‘Vini vidi bici’, zo heet de fietsenwinkel van Chema Gutiérrez aan het San António park van Logroño. Vlakbij de start van de 8ste etappe van de Ronde van Spanje. Het had een feestelijke dag voor deze wielerfanaat moeten worden, maar de komst van La Vuelta wordt overschaduwd door de terugkeer van het coronavirus. De renners vertrokken woensdagmiddag zonder publiek voor het Rioja Forum om ruim vijf uur later na een rit van 164 kilometer te eindigen op de top van de Moncalvillo. Daar voltrok zich zinderend gevecht om de rode trui.

Gutiérrez kon het niet laten en ging als een van de weinigen tegen de oproep van de organisatie in thuis te blijven, toch de bergen in om de renners met eigen ogen te zien. Hij zag hoe de Sloveen Primoz Roglic van Jumbo-Visma nog net in het zonlicht de etappe won en het gat met leider Richard Carapaz uit Ecuador verkleinde tot 13 seconden. Deze Vuelta gaat in alle opzichten een spannend slot tegemoet.

De 75ste Ronde van Spanje had volgens koersdirecteur Javier Guillén echter vooral een internationaal spektakel moeten worden. Maar van het plan om te starten in Utrecht en om ook Frankrijk en Portugal aan te doen bleef weinig over toen Covid-19 het leven veranderde. De Vuelta ging dinsdag 20 oktober van start, toen de Giro d’Italia nog aan zijn laatste week bezig was. „Het is uiteindelijk al een overwinning dat de Vuelta ondanks alles toch doorgaat. Mét publiek. Alleen zitten de fans dit keer thuis op de bank”, zegt Guillén. „Er zijn zevenhonderd testen gedaan en niemand is positief. Maar Madrid is nog ver.”

Stijgend aantal besmettingen

Als Guillén het over ‘testen’ heeft doelt hij niet op doping, maar op het zoeken van de sporen van Covid-19. De organisatie van de Vuelta is er met tal van maatregelen – ploegen en media leven in bubbels en moeten het contact met de buitenwereld vrijwel uitsluiten – in geslaagd het virus én de doping buiten te houden. Althans volgens de testen. Het staat in groot contrast met de zwaar besmette regio’s waar de Ronde doorheen trekt. Zoals La Rioja, waar de besmettingscurve al weken stijgt. De regio is inmiddels afgesloten, er is een avondklok vanaf tien uur ingesteld en vanaf vrijdag gaan de stadsgrenzen van Logroño een maand dicht. De Vuelta reed er nu nog dwars doorheen.

Primoz Roglic wint de achtste etappe van de Vuelta naar de Alto de Moncalvillo. Foto Ander Gillenea/AFP

Van fietsenmaker Gutiérrez tot koersdirecteur Guillén en van oud-winnaar Pedro Delgado tot ploegleider Frans Maassen – geen van allen heeft ooit zo’n vreemde Vuelta beleefd. Juist dóór het virus is fietsen in Spanje volgens Gutíerrez populairder dan ooit. „Mensen willen toch bewegen, maar liever niet in sportscholen. Dus gaan ze buiten rennen of wielrennen. Ik kan de vraag naar fietsen niet eens aan”, zegt Gutíerrez glimlachend. „Maar ik had voor de start toch graag wat toppers in de zaak gehad.”

Gutiérrez roept in zijn winkel met foto’s van voormalige helden de wielergeschiedenis tot leven. Zo is daar het strak verbeten gezicht van Pedro Delgado, die de Vuelta in 1985 en 1989 won en nu als commentator verslag doet op de Spaanse televisie. Op slechts een steenworp afstand van de fietsenzaak neemt hij in zijn ‘bubbel’ de telefoon op. „Ik las laatst een interview met Peter Winnen waarin hij zei terug te verlangen naar zijn tijd als wielrenner”, vertelt Delgado. „Dat herken ik. Op het moment zelf besef je het niet, maar het wordt voor een wielrenner nooit meer zo mooi.”

De Tour van 1988

Delgado gaat in gedachten terug naar de Tour van 1988 waar hij op de Alpe d’Huez de gele trui veroverde en de basis legde voor de eindzege. „Als ze nu beelden van die bergetappes laten zien dan zijn alleen de Nederlanders Rooks [etappewinnaar in 1988] en Theunisse [etappewinnaar in 1989] in beeld”, zegt Delgado lachend. „Die renners strijdend tussen al die mensen, dat was natuurlijk prachtig. Daar hield ik ook van. De fans zijn toch een wezenlijk onderdeel van de koers. Wat dat betreft is het contrast met deze Vuelta enorm. Je mist de ambiance bij de start. De gekte bij de finish. Maar dat heeft ook zijn voordelen. Ik ben na afloop nu zo in mijn hotel.”

Delgado maakt als commentator onderdeel uit van de Vuelta-karavaan die een route van 2.892,2 kilometer aflegt om op zondag 8 november op het plein van Cibeles in Madrid te eindigen.

Journalisten en wielrenners spreken elkaar alleen via video-verbindingen. Lastig voor de pers, lekker rustig voor de deelnemers. Ploegleider Frans Maassen beleeft de Vuelta vanuit zijn bubbel met Jumbo-Visma op eigen wijze. „Ik mis vooral de zon en het licht. Het is overal vaak koud en donker als we ergens aankomen”, zegt de oud-renner via de telefoon. „Maar ondanks alles blijkt het toch mogelijk grote rondes af te werken.”

Een paar weken geleden dacht de leiding van Jumbo-Visma daar nog anders over toen na een besmetting van kopman Steven Kruijswijk de hele ploeg uit de Giro d’Italia werd gehaald. Tot woede van koersdirecteur Mauro Vegni die nu alsnog een straf van de internationale wielerunie UCI eist. De nuchtere Maassen reageert verbaasd: „Ik kan daar weinig mee. Wij hebben die beslissing juist genomen om de gezondheid van alle renners in de Giro te garanderen.”

Op de vraag of Maassen met zijn ploeg nu wel Madrid zal halen moet hij het antwoord schuldig blijven. „Ach, niemand heeft die zekerheid. We bekijken het van dag tot dag. Zo koersen de renners ook. Ze gaan er zo vol voor dat het wel lijkt alsof iedere dag de laatste zal zijn. Maar het zou mooi zijn als dat pas over anderhalve week in Madrid is. Met de rode trui in handen.”