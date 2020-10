Weer duizenden Polen straat op tegen anti-abortusuitspraak van Hof

In Polen zijn woensdag weer duizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen een anti-abortusuitspraak van het Constitutioneel Hof. Het is de zevende dag op rij dat in het land protestacties plaatsvinden, melden internationale persbureaus. In steden als Lodz en Warschau marcheren vooral vrouwen en studenten door de straten.

Ze protesteren tegen een uitspraak van het Poolse Constitutioneel Hof van donderdag. Dat bepaalde dat het aborteren van een foetus met een afwijking in strijd is met de grondwet, wat het recht op abortus in het sterk katholieke land nog verder inperkt. Temidden van protesten riep de conservatieve PiS-leider Jaroslaw Kaczynski dinsdag Polen in een video op Facebook op hun kerken te verdedigen tegen „aanvallen” van pro-abortus demonstranten, melden Poolse media.

Lees ook: Pools Hof maakt abortus vrijwel onmogelijk

Levensbedreigend

Vanwege de uitspraak van het Constitutioneel Hof mogen in Polen enkel nog zwangerschappen die levensbedreigend zijn voor de vrouw of die tot stand zijn gekomen door verkrachting of incest nog beëindigd worden. Van de circa duizend legale abortusprocedures per jaar, werd volgens de Poolse actiegroep Federatie voor Vrouwen en Gezinsplanning 98 procent uitgevoerd vanwege een afwijking aan de foetus. Daarmee kende het land al voor het oordeel een zeer beperkt recht op abortus in vergelijking met de rest van de Europese Unie.

Volgens de organisatie laten Poolse vrouwen jaarlijks zo’n 130.000 tot 150.000 illegale abortussen uitvoeren. Artsen voeren deze bijvoorbeeld via illegale ziekenhuisprocedures uit, vrouwen gaan naar het buitenland of proberen de zwangerschap zelf af te breken, met alle gezondheidsrisico’s van dien. De federatie spreekt bestempelt het oordeel van het hof als een „schending van mensenrechten”.