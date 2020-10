Leden Farmers Defence Force brengen Rob Jetten thuis voedselpakket

D66-fractievoorzitter Rob Jetten heeft dinsdagavond thuis bezoek gekregen van een groep leden van actiegroep Farmers Defence Force. Zij boden hem een voedselpakket aan, nu hij in quarantaine thuiszit vanwege een coronabesmetting. Volgens Jetten was geen sprake van een dreigende sfeer, schrijft hij in een bericht op Facebook. Wel vindt de D66-leider dat actiegroepen politici niet thuis moeten opzoeken.

Jetten schrijft op Facebook dat „iedereen weet dat D66 en FDF van mening verschillen” en dat de partij in het verleden „minder plezierige aandacht” heeft gehad van de actievoerders. Hij wijst op zijn door tractoren klemgereden auto tijdens een bezoek aan het Overijsselse Diepenheim. Ook zag Jetten zijn naam tijdens de boerenprotesten een keer terug op een doodskist.

Volgens Jetten is thuis de enige plek waar het gesprek tussen politici en burgers niet hoort plaats te vinden. „En zeker niet ’s avonds in het donker onaangekondigd aan mijn voordeur”, aldus de D66-fractievoorzitter. Ook wijst hij erop dat hij thuis niet ongevraagd door mensen gefilmd wil worden. „Dus boeren, als jullie me de volgende keer weer willen opzoeken – voor een voedselpakket of een stevig gesprek – dan zie ik jullie bij de Tweede Kamer”, aldus Jetten.

Boerenprotesten

Een woordvoerder van Farmers Defence Force zegt dat de actie van de vijf boeren niet bekend was binnen de actiegroep. „Het was een spontane actie van een aantal boeren. Een positieve actie, een mooi gebaar”, aldus de zegsvrouw. Zij ontving dinsdagavond al foto’s van het bezoek aan Jetten, privé en in een Whatsappgroep.

Actiegroep Farmers Defence Force werd in april vorig jaar opgericht. De groep was een van de drijvende krachten achter de boerenprotesten, waarbij boeren massaal demonstreerden tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Dat gebeurde onder meer op het Malieveld in Den Haag. Begin dit jaar stuurde Farmers Defence Force een dreigbrief naar de regering. Daarvoor werden later excuses aangeboden.