Vergeving verbeelden als kunstwerk, kan dat?

‘Kom vanavond met verhalen/ hoe de oorlog is verdwenen,/ en herhaal ze honderd malen:/ alle malen zal ik wenen”, schreef Leo Vroman in 1954. Troost bieden is misschien wel een van de oudste functies van kunst, deze regels geven kort en effectief weer hoe dat werkt. Of het nu gaat om verhalen, gedichten, muziek of beeldende kunst: vertel de verhalen om ellende te verwerken. Maar kan na troost ook een stap verder gezet worden: vergeving?

Het is de vraag die centraal staat op de tentoonstelling Living Forgiving Remembering in Museum Arnhem, waar het verbeelden van vergeving wordt getoond. Zo doet de Kroatische fotograaf Lana Mesic een poging. Ze portretteerde daders en slachtoffers twintig jaar na de genocide in Rwanda in het voorjaar van 1994. Ze interviewde hen over de vraag: ‘Wat heeft de vergeving je gebracht?’ Veel van haar gesprekspartners spraken over een bevrijding, van beide zijden. Slachtoffers lopen niet meer rond met wraakgevoelens die hun levens verwoestten, en daders voelen zich ‘verlicht’, alsof ze ontdaan zijn van hun onmenselijkheid.

De scheidslijn tussen vergeving en wraak kan dun zijn

Maar de beelden tonen iets anders dan de woorden. Alle portretten waar dader en slachtoffer samen staan – hand in hand, knielend of soms zelfs elkaar omhelzend – stralen stuk voor stuk ongemak uit. Ze kijken elkaar meestal niet eens aan, een knuffel is met gestrekte armen. Vergeving in woorden – langs elkaar heen kijken in de praktijk.

En dat geldt voor meer werken op Living Forgiving Remembering. Zeventien internationale kunstenaars geven hun visie, en bij bijna allemaal is ‘leven’ en ‘onthouden’ makkelijker vast te leggen dan ‘vergeven’. Je onthoudt de bommen, geweren en raketten en zet ze om in nieuw leven wanneer je ze omsmelt tot kerkklokken, zoals de Iraaks-Koerdische kunstenaar Hiwa K in de video-installatie The Bell Project laat zien. Of je toont afgietsels van je lichaam in Sunlight-zeep, zoals de Zuid-Afrikaanse Buhlebezwe Siwani doet, waarbij de zeep verwijst naar de patriarchale cultuur die vrouwenlichamen als onrein ziet. Op de achtergrond hoor je een Xhosa-lied over genezing en het overwinnen van trauma’s.

Lana Mesic, Kalasvnikov total. Geweren van lego. Foto Eva Broekema

Geweren van lego

Doorleven en herinneren dus, maar vergeving is vaak nog ver te zoeken. Want is er sprake van vergeving als het werk vooral een afrekening is? De geweren van lego – eveneens van Lana Mesic – tonen vooral hoe de Joegoslavië-oorlog een einde maakte aan een kindertijd.

De Chileense kunstenaar Voluspa Jarpa gaf zeventien mensen een kaars. Na een tijdje branden valt er een kogel uit. De kunstenaar bedoelde het als eerbetoon aan de 446 slachtoffers die bij de protesten in 2019 een oog verloren. Eerbetoon of niet, zo’n kogel die zich uit het kaarsvet wurmt staat ook symbool voor een afrekening of wraak. De scheidslijn tussen vergeving en wraak kan dun zijn. Bovendien laat wraak zich beter verwoorden en verbeelden. Dat bevestigt deze tentoonstelling: wraak en vergeving lopen parallel voor wie wil blijven herinneren.

Er is de methode Hollywood, waarbij in een happy end vergeven wordt gekoppeld aan vergeten. Maar wie op vergeten uit is, kan niet scheppen of handelen. De uit India afkomstige Monali Meher pakt het daarom anders aan. Ze doet een poging om van vergeving een handeling te maken: op een grote hoop legde ze aardappelen neer waar op de schil woorden in verschillende talen staan die gerelateerd zijn aan haat. In een performance schilt ze de aardappels en verwijdert daarmee de hatelijke woorden. Wat overblijft, is een glanzende gele aardappel die je in de pan gooit: vergeven, vergeten en verdwenen – en verwerkt, in elk geval letterlijk.

Maar de menselijke natuur is weerbarstig, vergeving is vastgelegd in wetten omdat we zonder wetten in een wraakcultuur zouden terechtkomen. En dat oog om oog, tand om tand vervangen is door het toekeren van de wang, is nog niet hetzelfde als vergeving.

Lees ook: Is er tussen ‘safe space’ en vrijplaats nog ruimte voor kunst?

De ultieme vergeving kan niet zonder superioriteit, en die is wél in woorden te vangen. In de westerse wereld keken veel mensen met verbazing en ontzag hoe na de afschaffing van de apartheid opeens het begrip ubuntu naar voren kwam: beschouw de daad als iets onmenselijks en geef de dader zijn menselijkheid terug. Wie dat kan staat boven alles en iedereen.

Wat ook kan, is de rollen omdraaien. Dat deed J.M. Coetzee in zijn roman Zomertijd (2009). Na jaren besluit een zoon om vergeving te vragen bij zijn vader. Wanneer hij eindelijk uit zijn woorden is gekomen, is het antwoord van de vader: „Hoe kom je erbij dat jij ooit bij machte zou zijn geweest om mijn leven te vergallen?” Dat is de vergeving voorbij, dat is vernietiging en enorm effectief.

Geruststellen

Een vergelijkbare methode als die van de vader bij Coetzee wordt toegepast in het hoogtepunt van de tentoonstelling: een installatie waarin de Vietnamoorlog centraal staat. Dinh Q Lê verzamelde tekeningen en schilderijen in Vietnam die tijdens die oorlog zijn gemaakt. Vietnamese soldaten kregen de opdracht om oorlogstaferelen vast te leggen, maar ze tekenden ook hun medesoldaten. Het zijn vriendelijk ogende portretten, bedoeld als aandenken voor nabestaanden.

Dinh Q Lê verzamelde tekeningen en schilderijen die tijdens de Vietnamoorlog zijn gemaakt Foto Eva Broekema

Dinh Q Lê laat ook een film zien waarin hij enkele van die soldaat-kunstenaars aan het woord laat. Een van hen legt uit: „We gingen ervan uit dat we het front niet levend zouden verlaten, dus als je herinnering wordt vastgelegd, dan maar zo onbezorgd mogelijk. Er was al ellende genoeg, waarom zou je daar nog iets aan toevoegen.” Ze wilden geruststellen met kunst. De meeste van die portretten zijn vrij klein, anders pasten ze niet in de portemonnee van de ontvangers. Deze portretten van de omgekomen Vietnamese soldaten en de verhalen van de overlevenden, zijn herinnering, leven en vergeven ineen. Hier is het even gelukt: vergeving was er al in kunst.

Living, Forgiving, Remembering. Door Museum Arnhem. T/m 17/1 in De Kerk (Walburgiskerk), Arnhem. Inl: ●●●●● Door Museum Arnhem. T/m 17/1 in De Kerk (Walburgiskerk), Arnhem. Inl: museumarnhem.nl