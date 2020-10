Twee keer muziek met ‘gevonden’ geluid, met heel verschillend resultaat

Componisten Joanna Bailie en Cassandra Miller baseren hun werk allebei op opnames van omgevingsgeluid of andere ‘gevonden’ geluidsbronnen, maar komen tot totaal andere resultaten. Nieuwemuziekpodium De Link in Tilburg wijdde samen met het Ives Ensemble een avond aan Bailie en Miller, met van allebei een wereldpremière. Dát er gespeeld werd, met inachtneming van alle protocollen, was een triomf, al ligt de capaciteit van De Link ook in tijden zonder corona niet heel ver boven de dertig bezoekers. Over het concert zelf lag een zekere matheid, waar alleen Millers muziek doorheen brak.

De reeks Artificial environments 1-5 (2011) is een lijfstuk van Bailie. Het bestaat uit elektronisch bewerkte straatopnames (verkeer, kerkklokken, spelende kinderen), waaraan ze een cryptische gesproken toelichting en minimale, gefragmenteerde livemuziek heeft toegevoegd. De wisselwerking tussen live en tape zorgt in theorie voor een spanningsveld, maar dat was dinsdag moeilijk te meten. Bailies nieuwe From above and far away (2020) draaide het procedé om: moeilijk te plaatsen akoestische muziek (industriële geluiden, afdrijvende tonen), waar in tweede instantie een bandopname bij werd gemixt. Door de hoge precisiegraad hadden de stukken iets neurotisch, wat op zich interessant kan zijn, maar hier voelde de neurose hol.

Cassandra Miller had de eer om de eerste internationale compositieopdracht van De Link ooit te krijgen. In een moeilijke periode tijdens de lockdown schreef ze Perfect offering, voor fluit, klarinet, strijkkwartet en piano, dat zijn titel ontleed aan Leonard Cohens Anthem. Het hoeft niet perfect te zijn, doen wat je kan is misschien wel genoeg, wilde Miller ermee zeggen. Het stuk begon als transpositie van een vertraagde opname van klokgelui, met veel herhaling en kenmerkende beierritmiek, maar oversteeg gaandeweg de herkenbaarheid. Na een orgelend hoogtepunt bleef alleen een signaal in de klarinet over, een herhaalde roep die wel iets weghad van de Last Post, ook door de klokkenassociatie. Het was ontroerend dat dode materie – een klok – zo’n menselijk saluut had voortgebracht.

Hedendaags Ives Ensemble. Gehoord: 27/10, 20.30u. De Link Tilburg. Herh. 10/12 Muziekgebouw A’dam. Uitzending Concertzender: 18/11 20u. Inl: ives-ensemble.nl Bailie: ●●●●● Miller: ●●●●●