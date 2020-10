Trump erkent stijgende besmettingen in delen Verenigde Staten

President Donald Trump heeft woensdag tijdens een verkiezingsbijeenkomst in de Amerikaanse staat Nebraska voor het eerst in tijden toegegeven dat het aantal coronabesmettingen in delen van de Verenigde Staten oploopt. Tijdens zijn speech, die ook online was te volgen, zei Trump dat het aantal besmettingen met het coronavirus „in sommige gebieden” in een snel tempo stijgt. De president probeerde de cijfers wel direct te relativeren. „Ze zullen binnen twee weken weer gedaald zijn, denken ze”, aldus Trump.

Trump heeft tot nog toe vaak de omvang van het probleem met het coronavirus in de Verenigde Staten afgezwakt. In een interview met journalist Bob Woodward zei hij begin vorige maand nog dat hij de mogelijke gevolgen van een virusuitbraak eerder dit jaar bewust had gebagatelliseerd. Hij zei „in alle eerlijkheid” dat hij het gevaar dat het virus vormde kleiner had laten voorkomen omdat hij geen paniek wil veroorzaken.

De Verenigde Staten hebben volgens de Johns Hopkins University veruit de meeste coronadoden ter wereld gemeld. In het land is van meer dan 225.000 mensen bekend dat zij zijn overleden aan de gevolgen van de longziekte Covid-19. Meer dan 8,7 miljoen Amerikanen zijn besmet (geweest) met het coronavirus dat de ziekte veroorzaakt.

