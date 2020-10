Texas mag inleverpunten voor briefstemmen beperken

Autoriteiten in de staat Texas mogen het aantal inleverpunten voor briefstemmen beperken tot één punt per provincie. Dat heeft het Hooggerechtshof van Texas dinsdag bepaald, meldt persbureau Reuters. De uitspraak betekent een nieuw hoofdstuk in de voortdurende strijd tussen Republikeinen en Democraten over het stemmen via de post.

Met de uitspraak zou het met name voor ouderen, gehandicapten en mensen in dichtbevolkte gebieden moeilijker worden via de post te stemmen. Zo wonen er in Harris County, met de stad Houston, 4,7 miljoen mensen die maar één inleverpunt hebben. Eerder had het hof van beroep in Texas nog geoordeeld dat er vanwege het risico op besmettingen meer inleverpunten per district zouden moeten zijn.

Volgens president Trump is stemmen per post fraudegevoelig, ondanks dat het volgens de wet een legale manier van stemmen is. Vanwege de pandemie zouden echter meer mensen in de VS hun stem via de post willen uitbrengen. De Democratische partij is gebaat bij een hogere opkomst, waardoor in verschillende staten Republikeinen een strijd voeren tegen het briefstemmen. Zo werd op maandag in de staat Wisconsin bepaald dat briefstemmen die na de verkiezingsdag binnenkomen niet meer worden meegeteld.

Texas is een staat waar de Republikeinse partij sinds 1976 niet meer verloren heeft. Uit verschillende peilingen blijkt echter dat de Democraat Joe Biden inloopt op Trump, met name vanwege ontevredenheid over de aanpak van de pandemie door de Amerikaanse president. Acht miljoen Texanen hebben hun stem al uitgebracht.

