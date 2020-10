Vorige week ging het in deze rubriek over de merkwaardige verhaspeling met rassensneden. Ik opperde dat verhaspelingen van ongewone, archaïsche woorden (in dit geval: rasse schreden) wellicht teruggaan op iemands jeugd: ooit verkeerd verstaan, daarna nooit meer gecorrigeerd.

Tientallen lezers bevestigden dat vermoeden. Zo schreef een vrouw: „Tot ver in mijn volwassen bestaan heb ik gezegd: dat zet soda aan de dijk. Niemand die het ooit hoorde. En mijn vriend zei heel lang, totdat ik het eindelijk een keer echt verstond en het een zeer begrijpelijke verhaspeling vond: dat is een wet van meten en persen.”

De wet van meten en persen is een klassieker die teruggaat op de oudtestamentische wet van Meden en Perzen. Soda aan de dijk is nieuw voor mij, maar je snapt meteen de herkomst: de meeste kinderen zullen het woord soda („Wil je siroop in je soda?”) eerder leren dan zoden voor vierkante plakken grasgrond. Dat het niet speciaal logisch is om soda naar een dijk te brengen doet daar niets aan af – je kunt ook water naar de zee dragen. Kinderen leren al snel dat je zegswijzen niet letterlijk moet nemen.

Interessant is, dat sommige kinderverhaspelingen tamelijk systematisch zijn. Zo hoort en leest een lerares op een basisschool al decennialang poplood voor potlood. „Als ik ernaar vraag, dan zeggen ze: een poplood is klein, net als een pop.” Zeker is dat je dit misverstand niet makkelijk wegneemt door de werkelijke herkomst te verklaren. Met lood bedoelde men oorspronkelijk grafiet; dat werd eerst gebruikt om potten vuurvast te maken, vervolgens ging men ermee schrijven en tekenen.

Liederen blijken ook interessante bronnen voor kinderverhaspelingen. „Als klein kind”, schreef iemand, „zong ik rond sinterklaastijd altijd uit volle borst de zin: Makker stakker wil geraas. Intussen probeerde ik uit te vinden welke woorden oudere kinderen bij deze zin bezigden. Lastig vond ik het wel, maar ik interpreteerde het als volgt: je had een makker, maar dat was in feite een stakker, want hij wilde geraas.”

Iemand anders schreef: „Bij een gelegenheid zongen we ‘oranje boven’. Een vriendin van ons zong uit volle borst: oranje bomen, oranje bomen. Al haar hele leven dacht ze dat het over oranje bomen ging.”

Bij religieuze liedteksten is de verwarring vaak nog groter. In plaats van „Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan” (een zin uit lied 486 uit het Nieuwe liedboek) zong een lezer als kind: „Laat de gieter staan, blaas de fluiten aan.” Iemand anders meldde: „Jarenlang heb ik als kind in de hervormde kerk gezongen over ‘lof en prei’. Logisch toch om die twee groenten bij elkaar te stoppen. Als volwassene merkte ik dat er sprake zou moeten zijn van ‘lof en prijs’.” Deze woordcombinatie komt onder meer voor in de zin: „U, Vader, U zij lof en prijs.”

Het mooist vind ik deze variant op een zin uit ‘Opwekking 377: Wat de toekomst brengen moge’. In plaats van „Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land”, zong iemand enthousiast: „Moeder sla ik op de ogen naar het onbekende land.” Een tikkeltje agressief, deze (mede)reiziger naar het onbekende, maar ik werd er opgewekt van.

