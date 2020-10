Scheuren door je huiskamer is zeker een á twee keer heel leuk

De nieuwste Mario Kart laat karts racen door je eigen, echte woonkamer. Een gimmick, maar wel één van de beste toepassingen van augmented reality (AR) van dit moment. Bij augmented reality worden virtuele objecten bovenop de echte wereld getoond. Het is de basis achter toekomstdromen zoals slimme brillen, die bijvoorbeeld navigatiepijlen op de snelweg projecteren. Een technologie waar Microsoft en Google met de Hololens en Glass werkten, maar op het moment grotendeels in de ijskast lijkt te staan.

Op dit moment wordt AR op smartphones gebruikt als gimmick. Apps van webwinkels laten zien hoe een bank in de woonkamer past, terwijl games als Pokémon Go monstertjes in de echte wereld tonen. Geavanceerdere spelletjes projecteren een gamelevel op een koffietafel. Dat dient vooral ter demonstratie: logische AR-games zijn er amper.

Mario Kart Live Tour pakt het serieuzer aan. Het spel wordt geleverd met een op afstand bestuurbare kart met een camera die het videobeeld naar de Switch stream. Op dat beeld worden virtuele tegenstanders, munten en power-ups geprojecteerd. Met meegeleverde poorten van karton definieer je de racebaan door je huis. Ook kunnen extra onderdelen worden gedownload en geprint om de woonkamertrack complexer te maken.

Dat werkt buitengewoon goed. In de echte wereld zie je alleen een bestuurbaar autootje rondrijden, maar op het scherm oogt en speelt dit als een klassieke Mario Kart. Door het lage cameraperspectief voelt het alsof de kart razendsnel gaat, in de praktijk gaat het met een slakkengang.

Het is een ontzettend leuke game - voor één of twee keer. Daarna valt het in herhaling en wordt duidelijk hoeveel gedoe het is om steeds een nieuwe racebaan in de woonkamer te bouwen. Bovendien is een gewone kamer nooit zo spannend als een track in de ouderwetse Mario Karts, die volzitten met schansen, loopings en haarspeldbochten om langs te driften.

Voor jongere spelers geldt dat minder, met hun fantasie dagenlang eigen circuits te knutselen. Dat is toevallig ook de langst bestaande doelgroep van Nintendo, dat ooit begon als speelgoedbedrijf. Belangrijk om te benadrukken: dit speelgoed heeft niet de universele aantrekkingskracht van Nintendo’s virtuele videogames.

Voor wat oudere gamers voelt Live Tour toch als een gimmick voor wie de hoge prijs van 120 euro lastig te rechtvaardigen valt. Dat haalt niet weg dat dit één van de best uitgewerkte AR-ervaringen van dit moment is. Bedrijven hebben moeite om leuke gametoepassingen voor augmented reality te verzinnen, waar Nintendo als één van de weinigen in is geslaagd.

Games Mario Kart Live Tour Nintendo Switch Prijs: €119 ●●●●●