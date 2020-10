Remora’s surfen naar de beste plekjes op het walvislijf

Videobeelden van camera’s die bevestigd waren aan blauwe vinvissen tonen hoe remora-vissen zich vastklampen aan walvislijven en zo meeliften door de oceaan. Af en toe glijden de vissen schijnbaar moeiteloos over de walvishuid, zelfs als het enorme dier snel de diepte in duikt.

Remora’s – die tot een meter groot kunnen worden – zuigen zich regelmatig vast aan grotere zeedieren, zoals haaien, schildpadden, dolfijnen en walvissen. Het leven in de oceaan is zwaar, en je maakt het jezelf makkelijker door minder te zwemmen. In ruil voor de lift eten ze vervelende parasieten.

Dat ‘surfen’ was niet eerder waargenomen. „Het eerste wat ik dacht was: hoe doen ze dat?” mailt Brooke Flammang van het New Jersey Institute of Technology (NJIT). Waarom worden ze niet losgerukt door het snel langsstromende water?

De videobeelden toonden dat remora’s op een walvislijf het liefst achter het spuitgat, achter en naast de kleine rugvin en boven en achter de borstvin zitten. Soms lieten ze los en surften een paar centimeter boven het walvislijf naar een beter plekje.

Om dit gedrag te begrijpen bekeek Flammang met collega’s uren beeldmateriaal van walvis-bodycams, deden ze vloeistofdynamica-experimenten en voerden ze complexe berekeningen uit over de waterstromen rondom walvislichamen. Zo ontdekten ze dat remora’s slim gebruik maken van de lagere weerstand die ze ervaren in de waterstromen bij een voortglijdende walvis. Hun resultaten verschenen deze woensdag in Journal of Experimental Biology.

Gesimuleerde waterstromen

Met het Barcelona Supercomputing Center simuleerden de onderzoekers waterstromen langs een walvislijf. „We hadden een krachtige supercomputer nodig omdat een walvis (letterlijk) een erg groot wiskundig vraagstuk is”, mailt Flammang. Met ruim 20 meter is de blauwe vinvis het grootste gewervelde dier ter wereld. Om het effect van de stroming op de veel kleinere remora’s te bepalen, is de stroming berekend op meer dan negen miljoen punten rondom een walvis die met 5,4 kilometer per uur zwemt.

Hieruit bleek dat remora’s hun favoriete plekjes slim kiezen. Daar wordt het stromende water zo afgebogen dat de vissen tot 80 procent minder weerstand ervaren dan wanneer ze vrij rondzwemmen met 5,4 kilometer per uur. En als ze een centimeter boven het walvislijf scheren, ervaren ze 50 tot 70 procent minder weerstand.

Dat de vissen hierbij niet losgerukt worden is te danken aan een kussen van water dat meegevoerd wordt door een zwemmende walvis. Vlak boven de walvishuid stroomt het water sneller, waardoor de druk daar lager is. Flammang: „Dat zorgt voor een zuigeffect dat de remora naar het walvisoppervlak trekt.”

Dit gaat meestal goed, maar soms zwemmen remora’s te ver en worden ze naar achteren geslingerd. Flammang: „In een paar gevallen hebben we weggespoelde vissen heel snel terug zien zwemmen, zodat ze zich weer veilig aan het walvislijf konden vastklampen.”

