Rampvliegtuig van Boeing bijna toe aan herstart

American Airlines, Amerika’s grootste luchtvaartmaatschappij, is optimistisch. Sinds begin deze week kunnen liefhebbers boeken voor een vlucht tussen New York en Miami, dagelijks in de week van 29 december tot 4 januari. De vlucht wordt uitgevoerd met een Boeing 737 MAX, het vliegtuigtype dat in maart 2019 na twee crashes met in totaal 346 doden een wereldwijd vliegverbod kreeg opgelegd.

Negentien maanden later is de terugkeer van de 737 MAX nabij. Belangrijke vraag: willen passagiers nog wel in dat vliegtuig stappen? Om het vertrouwen terug te winnen organiseert American Airlines ‘klantentours’ op luchthavens, waarbij mensen het vliegtuig kunnen bekijken en vragen kunnen stellen aan piloten en monteurs. Wie boekt, krijgt te horen om welk vliegtuig het gaat, wie het niet vertrouwt, kan van vlucht wisselen.

Dennis Tajer, woordvoerder van de Amerikaanse pilotenbond en gezagvoerder op de Boeing 737, is er niet enthousiast over. „Er zijn 346 redenen om respectvol te zijn en geen PR-campagne te voeren. Als de MAX volledig is goedgekeurd, en wij adequaat getraind zijn, dan is het tijd om er gewoon mee te gaan vliegen.”

Ook Boeing zelf hoopt dat de MAX voor het einde van dit jaar weer de lucht in kan. De procedure voor de terugkeer verloopt naar wens, zei bestuursvoorzitter Dave Calhoun woensdag bij de presentatie van de kwartaalcijfers. Er zijn inmiddels 1.400 testvluchten gemaakt.

Naast de pandemie is de ‘grounding’ van de MAX de belangrijkste oorzaak van het enorme verlies dat Boeing dit jaar lijdt. Tot eind september gaat het bij de divisie commerciële vliegtuigen om een verlies van 6,2 miljard dollar. Calhoun kondigde aan dat nog eens 7.000 banen zullen verdwijnen. Begin dit jaar had de vliegtuigbouwer 160.000 werknemers, eind 2021 zullen dat er 130.000 zijn.

Veel misstanden

De 737 MAX is de nieuwste versie van Boeings bestseller. Zuiniger en dus goedkoper dan zijn voorganger, de 737 NG, en tot de eerste crash in oktober 2018 Boeings hoop voor de toekomst. De twee ongelukken kort na elkaar, in Indonesië en Ethiopië, bleken veroorzaakt door een automatisch besturingssysteem, gevoed door onjuiste informatie van een sensor.

In de nasleep kwamen veel meer misstanden naar boven dan alleen een technisch mankement. In een vernietigend rapport van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, gepubliceerd in september, wordt duidelijk dat winst won van veiligheid bij Boeing. Ook de rol van toezichthouder FAA is kwalijk; te veel werd overgelaten aan Boeing zelf.

De MAX ontwikkelde zich tot een steeds groter drama voor een van de trotse pijlers van het Amerikaanse bedrijfsleven. Herstel en controle duurden langer dan verwacht, de topman werd vervangen. De kosten worden geschat op bijna 19 miljard dollar. Volgens Boeing zijn er 5.000 exemplaren van de MAX besteld. Meer dan 1.000 bestellingen zijn echter geannuleerd of uitgesteld. Door de coronacrisis is de vraag minimaal.

In de slotfase van de terugkeer hangt alles af van nationale luchtvaartautoriteiten die vliegtuigen toelaten tot hun luchtruim. De Amerikaanse FAA moet als eerste groen licht geven. Na een door hemzelf uitgevoerde testvlucht was FAA-topman en oud-piloot Steve Dickson tevreden: „I like what I saw.” Een datum heeft de FAA echter nog niet genoemd.

Patrick Ky, topman van de Europese toezichthouder EASA, deed dat wel, in een veel geciteerd interview half oktober met Bloomberg. Hij verwacht toestemming in november, zodat de MAX voor het einde van het jaar kan vliegen.

Een woordvoerder van EASA bevestigt dat de definitieve Europese Airworthiness Directive eind dit jaar wordt verwacht, na een consultatieperiode van 28 dagen voor de voorgestelde goedkeuring van half november. Meteen de lucht in is echter geen optie. Europese landen moeten eerst hun nationale vliegverbod opheffen. Luchtvaartmaatschappijen moeten hun vliegtuigen weer gebruiksklaar maken en hun piloten trainen in een van de schaarse simulatoren. Een herstart in maart of april lijkt realistisch.

Geschonden vertrouwen

Het fiasco met de MAX heeft ook gevolgen voor de verhouding tussen de VS en de rest van de wereld. Voorheen gold goedkeuring door de FAA als een oordeel dat elders blindelings kon worden gevolgd. Die tijd is voorbij. Het vertrouwen is geschonden door het falende toezicht op Boeing en door het late vliegverbod voor de MAX in de VS.

In de terugkeerprocedure werkte de FAA samen met de luchtvaartautoriteiten van Canada, Brazilië en de Europese Unie. EASA benadrukt dat alle verbeteringen van de MAX zelfstandig zijn beoordeeld.

Wat rest, is de vraag of passagiers het vliegtuig vertrouwen. Vooralsnog heeft Boeing de suggestie van president Trump om het toestel een andere naam te geven niet overgenomen.