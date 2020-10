Protesten en plunderingen in Philadelphia na dood zwarte man

Voor de tweede avond op rij is het onrustig in de Amerikaanse stad Philadelphia. Lokale media melden dat er op diverse plekken in de stad winkels geplunderd worden. Er zouden tientallen arrestaties verricht zijn. De politie roept inwoners van de stad via Twitter op om binnen te blijven.

Nadat op zondag de 27-jarige Walter Wallace werd doodgeschoten door twee agenten en beelden daarvan op internet werden gezet, gingen betogers de straat op om gerechtigheid te eisen voor de zwarte man. Op maandag liepen die vreedzame betogingen uit op confrontaties met de politie en ook op dinsdagavond eindigden manifestaties in geweld. Om de betogingen beter te kunnen controleren is de hulp van de Nationale Garde ingeroepen.

Volgens de betogers is de dood van Wallace een nieuw voorbeeld van institutioneel racisme en geweld door de Amerikaanse politie tegen zwarte Amerikanen. De hoofdinspecteur van de politie van de Amerikaanse stad zegt dat de agenten reageerden op een melding van een gewapende, schreeuwende man.

Op de videobeelden is te zien hoe het slachtoffer met een mes op de twee agenten afloopt. Als hij weigert het mes te laten vallen, wordt hij door de aanwezige agenten doodgeschoten. In totaal zouden er zeker tien kogels zijn afgevuurd. De burgemeester van Philadelphia heeft de beelden „verontrustend” genoemd en lokale aanklagers zijn een onderzoek begonnen naar de agenten.