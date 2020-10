Politie zoekt vermist meisje (15) dat mogelijk in levensgevaar is

De politie is op zoek naar een 15-jarig meisje uit het Noord-Brabantse Berghem. Zij wordt sinds vrijdag vermist en is „mogelijk in levensgevaar”, laat de politie woensdagavond weten. Er is een Amberalert uitgestuurd, een landelijke waarschuwingsmelding die alleen wordt ingezet als de politie vreest voor het leven van een verdwenen kind.

Het meisje werd voor het laatst gezien in de Schoolstraat, in het noorden van Berghem. De politie is erachter gekomen dat ze daar, vlakbij het huis waar ze woont, in de auto is gestapt bij een „onbekende man”. Het voertuig is een geel-groene Kia Picanto. Mogelijk verkeert het meisje nu in „zorgwekkend gezelschap”, aldus de politie.

Of het vermiste meisje de man kende, is onduidelijk. Evenmin is bekend waarom de politie ervan uitgaat dat de tiener, die 1,65 meter lang is en blond haar en grijsgroene ogen heeft, in gevaar is. De politie was woensdagavond niet direct bereikbaar voor toelichting.

Volgens geruchten zou het meisje zich in Groningen bevinden en onder dwang met de man zijn meegegaan, berichtte het programma Opsporing Verzocht eerder deze week. De politie liet toen al weten met „alle mogelijke omstandigheden en scenario’s” rekening te houden, ook met het verhaal dat het meisje in Groningen zou zijn.