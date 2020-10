Paul de Leeuw keert terug naar NPO voor presentatie Op1

Paul de Leeuw keert terug naar de publieke omroep. Vanaf 6 november zal hij namens BNNVARA het actualiteitenprogramma Op1 presenteren. Hij neemt plaats naast Astrid Joosten, maakte de omroep woensdag bekend. De Leeuw verliet de publieke omroep twee jaar geleden voor RTL, maar nam in september onverwachts afscheid van de zender.

Hij noemt het een „ongelooflijke eer” om Op1 op vrijdag „een beetje meer het weekend-gevoel te geven”. „En ook een uitdaging om met dit team, naast sfeer maken, ook een iets serieuzere kant van mezelf te laten zien.” Zijn duopartner Astrid Joosten zegt zich „zeer te verheugen” op haar nieuwe functie.

Joosten en De Leeuw nemen de vrijdagen over van Sophie Hilbrand en Hugo Logtenberg, die op hun beurt verschuiven naar de maandagavond. Willemijn Veenhoven en Erik Dijkstra, voorheen het maandagduo, kondigden eerder al aan te stoppen met het programma, maar blijven beiden werkzaam voor de publieke omroep.

De Leeuw kondigde in de zomer van 2018 aan na 28 jaar de publieke omroep te verlaten. Hij zei gesprekken te hebben met „een aantal partijen” die hem „weer een nieuw soort van energie” gaven. Kort daarna vertrok hij naar RTL, om daar twee jaar later weer te stoppen om „na te denken over zijn toekomst”. De Leeuw was te zien in Ranking The Stars en Holland’s Got Talent. Bij de publieke omroep is de presentator onder meer bekend van Mooi! Weer De Leeuw en Pauls Puber Kookshow.