OM wil kroongetuige Nabil B. in het openbaar laten verhoren

Het Openbaar Ministerie stelt voor kroongetuige Nabil B. vanaf nu te horen op openbare zittingen van het Marengoproces, het proces tegen hoofdverdachte Ridouan Taghi en zestien medeverdachten.

In eerste instantie zou B. worden gehoord tijdens besloten zittingen bij de rechter-commissaris. Die verhoren liggen nu stil, omdat de rechter-commissaris onlangs haar werkzaamheden heeft neergelegd. Dat heeft weer te maken met slechte sfeer tussen de procespartijen. Enkele advocaten hebben toen geprobeerd de onderzoeksrechter te laten wraken, maar dat lukte niet.

Lees ook: giftige sfeer in Marengo-proces

Het OM meent dat het verhoren van de kroongetuige zo ver is gevorderd dat het afronden daarvan het best door de rechtbank kan worden gedaan. Of de advocaten het daarmee eens zijn, zullen ze tijdens een tussentijdse zitting deze woensdag laten weten. Tijdens eerdere zittingen is wel gebleken dat er sterk verschillende ideeën bestaan over de wijze waarop de kroongetuige moet worden gehoord. Er loopt nog altijd onderzoek naar de verklaringen van Nabil B., en dat geeft mogelijk aanleiding voor nieuwe vragen aan de kroongetuige.

Nog 43 getuigen horen

Daarnaast moeten op dit moment nog 43 andere getuigen worden gehoord. Dat moet naar de mening van het OM worden gedaan door een nieuwe onderzoeksrechter. Ook moet op verzoek van de verdediging nog inzage worden gegeven in een aantal aparte onderzoeksdossiers die mogelijk belangrijk zijn om de verklaringen van de kroongetuige te controleren.

Verder loopt er nog een procedure over een iPhone die B. in zijn cel heeft gebruikt. Zijn advocaten menen dat de informatie op de telefoon onderdeel is van de vertrouwelijke communicatie tussen verdachte en advocaat. Die stelling is door de rechtbank afgewezen, maar de advocaten van B. hebben tegen die beslissing cassatie aangetekend.

Colombia

Een andere kwestie die vertraging kan opleveren is de uitlevering van Saïd Razzouki, een cruciale verdachte die sinds begin dit jaar vastzit in Colombia. Wanneer hij wordt uitgeleverd, is onduidelijk. Ondanks deze potentiële redenen voor vertraging meent het OM dat in het voorjaar van 2021 kan worden begonnen met de inhoudelijke behandeling van de strafzaak Marengo.

Lees ook een profiel van Nabil B.