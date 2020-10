Oekraïne wraakt voorzitter hof in zaak Krimgoud

Een verzoek tot wraking van de voorzitter van het gerechtshof Amsterdam, Duco Oranje, is woensdag door het Amsterdamse gerechtshof toegewezen. De wraking gebeurt in een geschil dat draait om de vraag wie recht heeft op kunstschatten uit De Krim die al sinds 2013 in bruikleen zijn bij het Allard Pierson Museum in Amsterdam.

De wraking van Oranje is toegewezen omdat hij volgens de wrakingskamer van het Amsterdamse hof in een eerder wrakingsverzoek vorig jaar in dezelfde zaak „onjuiste informatie” heeft verstrekt. Oranje zou dit niet opzettelijk hebben gedaan, maar door het geven van niet correcte inlichtingen is het vertrouwen in hem geschaad, meent de wrakingskamer.

Ten tijde van de tentoonstelling De Krim. Goud en geheimen van de Zwarte Zee, die in 2014 te zien was in het museum, werd de Krim geannexeerd door Rusland. Sindsdien maken zowel vier musea op de Krim, gesteund door Rusland, als Oekraïne aanspraak op de kunstschatten. De rechtbank oordeelde in 2016 dat het Krimgoud teruggestuurd moest worden naar Kiev, omdat de voorwerpen behoren tot het erfgoed van Oekraïne. De vier musea op de Krim gingen in 2017 tegen die uitspraak in hoger beroep en sindsdien dient de zaak voor het Amsterdamse hof.

Eerder wrakingsverzoek

Vorig jaar diende advocaat Maarten Sanders namens Oekraïne ook al een wrakingsverzoek in tegen Oranje. De raadsheer wordt door Oekraïne partijdig geacht omdat hij in zijn vroegere hoedanigheid van advocaat zo’n tien jaar geleden de belangen van de Russische federatie zou hebben gediend. Hij werkte toen nog voor het Engelse advocatenkantoor Clifford Chance en trad tussen 2007 en 2011 op als verdediging voor de Russische vennootschap Promneftstroy.

Vorig jaar werd het wrakingsverzoek afgewezen door een wrakingskamer van het hof Den Haag. Wraking kan alleen worden toegewezen als zich „uitzonderlijke omstandigheden voordoen die een zwaarwegende aanwijzing opleveren dat een rechter jegens een partij vooringenomenheid koestert”. Dat was volgens de wrakingskamer niet gebleken.

Sanders zei tijdens de behandeling van zijn nieuwe wrakingsverzoek, vorige maand dat uit nieuwe stukken is gebleken dat raadsheer Oranje tijdens de behandeling van het eerste wrakingsverzoek „opzettelijke onwaarheden” heeft gesproken over de aard van zijn contacten met de Russische Federatie. Hij zou hebben verzwegen dat hij tien jaar geleden samenwerkte met advocaten die nu de door Rusland gesteunde Krimmusea bijstaan in dit geschil. „Oekraïne wil een raadsheer die niet tegen ons liegt”, aldus de advocaat. „De staatsburgers van Oekraïne mogen verwachten dat Nederland een rechterlijk college levert dat honderd procent kan worden vertrouwd.” Volgens Sanders gaat het vooral om een principieel geschil over wie recht heeft op cultureel erfgoed. De verzekerde waarde van de kunstschatten is ruim een miljoen euro.

Geen opzet

De wrakingskamer van het gerechtshof Amsterdam is van oordeel dat een rechter in een wrakingsprocedure „volledig en naar waarheid” informatie moet verstrekken. Op een aantal essentiële punten heeft de raadsheer de wrakingskamer in de eerste wrakingsprocedure niet juist geïnformeerd. Dat ging onder meer over het tijdstip waarop hij ophield als advocaat te werken. „Daarbij is geen sprake geweest van opzet. Ook is niet gebleken dat de raadsheer op enig moment het belang van Rusland heeft uitgedragen. Maar door deze manier van informeren is wel het vertrouwen geschaad dat een partij mag stellen in de aan haar toegewezen rechter. Daardoor zou de schijn van partijdigheid van de raadsheer gewekt kunnen worden”, aldus de wrakingskamer.

Raadsheer Oranje betoogde vorige maand dat advocaat Sanders zich van „onterechte aantijgingen” bediende. Hij noemde de wraking in feite „een verkapt appèl” tegen de beslissing op het eerste wrakingsverzoek. Aan zijn onafhankelijkheid hoefde volgens Oranje niet te worden getwijfeld: „Mijn beweerde betrokkenheid bij de Russische federatie is van zo lang geleden, dat ook al zou het waar zijn dat ik destijds heb opgetreden voor de Russische Federatie, zulks nog geen reden is om aan mijn onpartijdigheid te twijfelen.”

Het gerechtshof Amsterdam moet nu op zoek naar een raadsheer die Duco Oranje kan vervangen. Daarna zal het hof in nieuwe samenstelling met partijen overleg voeren over de verdere afhandeling. Alle argumenten en stukken zijn al gewisseld dus het is onduidelijk of de rechtszaak opnieuw moet beginnen. Tot er een eindoordeel is, blijven de kunstschatten opgeslagen in Nederland.