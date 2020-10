Vrijdagmorgen, 7.15 uur, doe ik boodschappen tijdens het zogenoemde kwetsbaren-uurtje. Ik ben aan het inpakken als achter mij een tengere man, mondkapje onderaan zijn kin, met een blikje limonade bij de kassa staat. „U kunt niet pinnen vanmorgen door een storing, heeft u contant bij u?”, vraagt de caissière. „Ik heb mijn portemonnee laten liggen waar ik woon”, antwoordt hij. „Dan kunt u het blikje niet meenemen meneer.” „Maar ik woon bij HVO-Querido, kent u dat?”, zegt hij. Nee dat kent ze niet. De man vervolgt: „Daar wonen moordenaars en verkrachters.” En er achteraan: „En ík.” De caissière schenkt hem het blikje.

