Ministerie zet eigen testketen op naast GGD’s en laboratoria

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) gaat een eigen testketen voor corona inrichten om minder afhankelijk te zijn van GGD’s en de reguliere regionale medisch-microbiologische laboratoria. Het huidige teststelsel, in de eerste maanden van de coronacrisis in rap tempo opgebouwd, is volgens De Jonge onvoldoende in staat de grote aantallen coronatests te verwerken die noodzakelijk zijn voor de pandemiebestrijding.

Dat blijkt uit een brief die De Jonge dinsdag heeft gestuurd aan de GGD’s en laboratoria. Daarin staat dat een nieuwe dienst van het ministerie in staat moet zijn om „autonoom” het testbeleid aan te sturen, „ook buiten de laboratoria waarmee de GGD normaal gesproken samenwerkt”.

De afgelopen maanden leverde de traagheid bij coronatesten grote problemen op bij onder meer scholen en in bedrijfstakken waar medewerkers niet vanuit huis kunnen werken. GGD’s en labs bleken niet in staat snel genoeg in de groeiende testbehoefte te kunnen voorzien.

Robots inzetten

Om controle te krijgen over de testketen wil De Jonge zelf grootschalige testcapaciteit gaan inkopen bij megalaboratoria en zelf ook „op een aantal centrale plekken” grote laboratoria laten bouwen, zo blijkt uit een brief die hij dinsdag aan de Tweede Kamer stuurde. Hierbij moeten ook robots worden ingezet om de belasting op labpersoneel te verminderen, een groot knelpunt in het opvoeren van de testcapaciteit. Op die manier wil De Jonge begin 2021 zo’n 100.000 tot 130.000 tests per dag kunnen doen. Afgelopen week ging het om gemiddeld zo’n 62.700 tests per dag.

Om al die testen te kunnen uitvoeren probeert VWS op dit moment ook zelf teststraten op te zetten: 7 extra grote in enkele grote steden en 25 sneltestlocaties door heel Nederland. Dat gebeurt in samenwerking met werkgeversorganisatie VNO-NCW, die al maanden smeekt om een grotere en snellere testcapaciteit. Defensie levert personeel om deze locaties snel te kunnen openen. Als deze teststraten er zijn, kunnen burgers zich ook buiten de GGD-teststraten om laten testen.

Met eigen teststraten en lab(capaciteit) bouwt De Jonge zo een parallelle testketen op, naast de bestaande van GGD’s en regionale labs.

Moeizame uitbreiding

De stelselwijziging die De Jonge voorstelt moet een einde maken aan de gedecentraliseerde en ingewikkelde teststructuur waarmee Nederland de afgelopen maanden werkte. Het ministerie kon wel om uitbreiding van de testcapaciteit verzoeken, maar de uitvoering daarvan lag bij de GGD’s en in het begin van de crisis opgezette noodstructuren.

Regionale, microbiologische labs (‘mml’s’) waren de belangrijkste laboratoria om de coronatests te verwerken. Die werken specialistisch, maar hebben beperkte capaciteit. Daarnaast hadden bestuurders van die labs een grote rol bij de uitbreiding van het testbeleid. Zij wilden dat hun labs leidend bleven, blijkt uit interne communicatie van een belangenvereniging voor microbiologische labs. Het uitbreiden van de testcapaciteit ging echter moeizaam en bleef achter bij de vraag. De Algemene Rekenkamer noemde de testketen vorige maand al ingewikkeld, gefragmenteerd en heel kwetsbaar.