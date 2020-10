Ministerie moet opnieuw kijken of sancties voor importeurs illegaal hout nodig zijn

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit moet opnieuw beoordelen of twee bedrijven die illegaal gekapt hout hebben geïmporteerd toen dat al verboden was, daarvoor toch een sanctie moeten krijgen. Dat heeft de Raad van State woensdag geoordeeld. Milieuorganisatie Greenpeace spande in 2014 een rechtszaak aan, waarin het eiste dat het ministerie beter toezicht moet houden op de import van illegaal gekapt hout.

Sinds 2013 verbiedt de Europese Houtverordening het importeren van illegaal gekapt hout. Zes Nederlandse houtbedrijven importeerden ook na het ingaan van deze wetgeving illegaal hout uit de Amazone, bleek uit onderzoek van Greenpeace. De milieuorganisatie lichtte het ministerie in, dat de bedrijven een waarschuwing gaf maar niet beboette. Greenpeace spande een rechtszaak aan om een herstelsanctie voor de bedrijven af te dwingen. Dat is een boete die pas betaald wordt als een bedrijf opnieuw de fout ingaat voor dezelfde overtreding.

Het ministerie vond de herstelsanctie destijds niet noodzakelijk, omdat zo’n maatregel pas bij herhaalde overtreding wordt opgelegd. Nadat Greenpeace de zaak aanspande, zouden vier van de zes bedrijven helemaal geen hout meer importeren. Voor de twee andere bedrijven, die wel doorgingen met het inkopen van hout, moet de minister alsnog beoordelen of ze toch herstelsancties krijgen, voor het geval ze ook nog illegaal hout importeren. „Als er een overtreding is, moet die worden beëindigd of moet worden voorkomen dat die wordt herhaald”, aldus de Raad van State.

