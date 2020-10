‘Minister van Gehandicaptenzaken’ Rick Brink niet meer op CDA-lijst

De nummer 24 op de advieskandidatenlijst van het CDA voor de Tweede Kamerverkiezingen Rick Brink heeft zich na één dag teruggetrokken. Op Twitter schrijft Brink: „Aanvankelijk was ik enthousiast, maar na het zien van de totale kandidatenlijst ben ik tot de conclusie gekomen dat ik mij toch terugtrek.” Hij noemt dat „de moeilijkste beslissing uit mijn leven”.

In een toelichting zegt Brink tegen NRC dat hij afziet van zijn plek, omdat hij vindt dat het partijbestuur hem een „te lage plek” heeft gegeven. „We staan nu 17 zetels in de peilingen. Dan zou ik er heel veel energie in moeten steken, terwijl er al iemand hoger op de lijst staat met dezelfde agenda.” Brink doelt op televisiepresentator Lucille Werner. Het voormalige gezicht van Lingo is door het CDA op nummer tien gezet. Zij zet zich al jarenlang in voor de emancipatie van gehandicapten. Brink, die vorig jaar in een televisieprogramma van Werner benoemd werd tot ‘Minister van Gehandicaptenzaken’, doet dat ook.

Brink was op plek 25 gezet door de partij, maar kroop één plaats omhoog nadat Kamerlid Chris van Dam bedankte voor plek 24. Dat de justitiewoordvoerder van de fractie daardoor uit de Kamer vertrekt, zorgt voor onrust achter de schermen. CDA’ers vinden dat hij meer gewaardeerd had moeten worden door het partijbestuur met een hogere plek op de lijst. In de fractie wordt het „een raadsel’’ genoemd dat hij niet in de top twintig terechtkwam.

Op Twitter schrijft partijvoorzitter Rutger Ploum dat hij het „jammer’’ vindt dat Brink niet meer op de lijst staat.