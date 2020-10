Met zijn blades is atleet Blake Leeper 15 centimeter te lang voor de olympische kwalificaties

Stééds weer het tegendeel bewijzen, dat is wat de Amerikaan Blake Leeper moet doen. Dat de blades van hem als paralympisch atleet niet te groot zijn, dat hij geen kunstmatig voordeel uit zijn protheses haalt en dat hij mét benen niet kleiner zou zijn dan met hulpmiddelen. Maar Leeper (31) kan weinig meer bewijzen sinds hij deze week de strijd met wereldatletiekbond World Athletics bij het sporttribunaal CAS heeft verloren.

De Amerikaan kan geen tweede Oscar Pistorius worden, die als eerste paralympische loper aan zowel de WK als de Olympische Spelen voor valide sporters deelnam. Leeper had, net als de Zuid-Afrikaan in 2012, volgend jaar willen deelnemen aan de uitgestelde Spelen in Tokio. Maar de atletiekfederatie heeft de regels aangepast. Ten nadele van Leeper, die acht jaar terug op de Paralympics in Londen zilver (400 meter) en brons (200 meter) won achter goudenmedaillewinnaar Pistorius.

Na een zwarte periode met drank- en drugsgebruik, en één jaar schorsing wegens het snuiven van cocaïne, keerde Leeper in 2017 clean en topfit terug op de atletiekbaan, waar hij in 2018 het wereldrecord van Pistorius op de 400 meter verbeterde tot 45,05 seconden. Later ging het nog sneller en liep de Amerikaan 44,42, een tijd die uitzicht bood op kwalificatie voor de Spelen, een weg die nu geblokkeerd is. „Loop je als eerste man zonder twee onderbenen de 400 meter in 44 seconden, wordt beweerd dat ik een kunstmatig voordeel uit mijn blades haal”, zei Leeper deze week tegen The New York Times.

Significant profijt

World Athletics vindt dat Leeper met blades vijftien centimeter te lang is en dat hij ten opzichte van valide lopers daaruit significant meer profijt haalt. Die redenatie is gestoeld op studie naar Leepers lengte als hij niet zonder onderbenen zou zijn geboren. Zijn advocaat Jeffrey Kessler vecht die conclusie aan, omdat er alleen onderzoek is gedaan onder Aziatische en witte mensen. Zwarte mensen hebben een andere bouw, waarmee volgens hem redelijkerwijs kan worden aangenomen dat Leeper met benen even lang zou zijn als met protheses. Kessler spreekt onomwonden van racisme, een aanklacht die World Athletics fel tegenspreekt. Volgens de bond ontbreekt het bewijs dat bij Afro-Amerikaanse atleten sprake is van afwijkende lichaamsverhoudingen.

Na de voor hem nadelige uitspraak van CAS heeft Leeper aangekondigd zijn gelijk bij de Zwitserse rechter te willen halen. Volgens de Nederlandse sportrechtadvocaat Michiel van Dijk is het nog maar de vraag of de atleet daar iets mee opschiet. „Een Zwitserse burgerrechter gaat de zaak niet overdoen, maar kijken of het recht op de juiste manier is toegepast, of hij voldoende rechtsbescherming heeft gekregen.” Wordt Leeper in het gelijk gesteld, dan kan hij heropening van zijn zaak bij CAS vragen of een civiele procedure in Zwitserland beginnen. „Maar ik vraag me in redelijkheid af of hij daarmee iets opschiet, omdat mij lijkt dat hij inhoudelijk klaar is”, zegt Van Dijk.

Het bewijs leveren dat Leeper anatomisch verkeerd is beoordeeld, lijkt een welhaast onmogelijke opdracht, volgens Van Dijk. „Om ongelijkheid tussen rassen aan te tonen, zul je zeker twee onafhankelijke rapporten van experts van naam en faam moeten overleggen. Dan zou er voor World Athletics een reden kunnen zijn de reglementen te heroverwegen.”

Van Dijk is in algemene zin niet verbaasd is over de uitspraak van CAS. „Want ik zie daar weinig vernieuwing. CAS is redelijk conservatief en zo zijn de uitspraken doorgaans ook geformuleerd.”

Wil Leeper nog een kans maken op deelname aan de Olympische Spelen in Tokio, dan zal hij zijn blades moeten verkleinen. Op het oog een simpele oplossing, ware het niet dat hij dan helemaal opnieuw zou moeten leren lopen. Een onmogelijke opgave in een tijdsbestek van een jaar.