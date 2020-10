Merkel roept op tot ‘nationale krachtinspanning’, en legt deel van openbare leven weer stil

Duitsland neemt nieuwe, strenge maatregelen om contacten tussen mensen te beperken en zo het sterk oplopende aantal coronabesmettingen onder controle te krijgen. Bondskanselier Merkel roept haar landgenoten op tot „een nationale krachtinspanning” om een „acute nationale noodtoestand in de gezondheidszorg te voorkomen”.

Merkel maakte de maatregelen woensdag aan het eind van de middag bekend, nadat ze daarover overeenstemming had bereikt in video-overleg met de minister-presidenten van de deelstaten. Het pakket, wel aangeduid als Wellenbrecher, de golfbreker die de tweede golf moet breken, bepaalt onder meer dat restaurants en cafés tot eind november dicht moeten, theater, bioscopen, concertzalen, bordelen en fitnesscentra ook. Alle amusementsbijeenkomsten worden verboden. De maatregelen gaan maandag in.

Afzien van privéreizen

Duitsers worden aangespoord af te zien van alle privéreizen en -bezoeken die niet strikt noodzakelijk zijn en contacten tot het absolute minimum te beperken. Men mag alleen nog in het openbaar bijeenkomen met groepen van maximaal tien mensen uit twee verschillende huishoudens. Op overtreding van de regels staan boetes.

Voor bedrijven met maximaal vijftig werknemers stelt de regering in totaal 10 miljard aan financiële steun beschikbaar.

Scholen en kinderdagverblijven wil men zo lang mogelijk open houden. Ook winkels kunnen open blijven, als ze zorgen dat de klanten afstand kunnen houden met maximaal één klant per tien vierkante meter.

Minister-president Söder van Beieren noemde het „een gedifferentieerde lockdown”.

Verdubbeling van besmettingen

Het aantal mensen dat besmet is verdubbelt zich in Duitsland iedere zeven dagen, het aantal mensen op de intensive care iedere tien dagen. Van driekwart van de besmette mensen kan men niet meer nagaan waar ze het virus hebben opgelopen.

Over twee weken zullen Merkel en de minister-presidenten bekijken of de vandaag genomen besluiten het gewenste effect hebben of aangepast moeten worden. Twee weken geleden konden ze het slechts eens worden over veel minder vergaande maatregelen. Merkel was daar erg ontevreden over en waarschuwde dat het niet genoeg was en dat men twee weken later weer om de tafel zou moeten – wat deze woensdag gebeurde.

Merkel zei te beseffen dat „het harde, belastende maatregelen zijn voor het hele land”. Maar niet alleen is het aantal dagelijkse positief geteste mensen gestegen tot bijna 15.000, op veel plaatsen lukt het de ggd’s niet meer om het contactonderzoek uit te voeren. Zonder dat centrale onderdeel van de Duitse strategie, kunnen besmettingsketens niet meer onderbroken worden, zei Merkel, en verliezen de autoriteiten hun greep op het virus.

