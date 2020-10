‘Meer vrouwen dan gedacht gedwongen intern onderzocht in Qatar’

Meer vrouwen dan eerder gedacht zijn begin oktober gedwongen intern onderzocht op de luchthaven van Qatar nadat er een achtergelaten pasgeboren baby was gevonden. Dat zei de Australische minister van Buitenlandse Zaken, Marise Payne in het parlement dinsdagavond laat. Achttien vrouwen uit niet één maar tien vliegtuigen waren betrokken bij het incident, dat Payne omschreef als „zeer verontrustend”.

De regering van het oliestaatje heeft inmiddels publiekelijk excuses aangeboden. In een woensdag gepubliceerde overheidsverklaring staat dat, hoewel het doel van het onderzoek was om „de daders van de vreselijke misdaad” op te sporen, de staat Qatar „het leed en de inbreuk op de persoonlijke vrijheid” van de betrokken passagiers „betreurt”. Het land zegt in dezelfde verklaring toe een „alomvattend, transparant” onderzoek in te stellen naar het incident, waarvan de resultaten zullen worden gedeeld met „onze internationale partners”.

Baby in vuilnisbak

Aanleiding voor het medische onderzoek was de vondst van een pasgeboren baby op een vliegveld in hoofdstad Doha begin oktober. Het kind zat volgens de Qatarese autoriteiten verborgen in een plastic zak in een vuilnisbak. Door deze „levensbedreigende wetsovertreding” werd besloten tot een „onmiddellijke zoektocht naar de ouders”, zo staat in de verklaring. Vrouwen uit vliegtuigen in de buurt van de vondst werden vervolgens uit het toestel geplukt en naar een nabijgelegen ambulance gebracht. Daar moesten ze hun onderbroek uitdoen en werd gekeken of ze onlangs hadden gebaard.

Het incident leidde tot grote ophef in onder meer Australië, waar dertien van de betrokken vrouwen vandaan komen. Volgens de Australische buitenlandminister zijn in totaal achttien vrouwen intern onderzocht; over de nationaliteit van de overige vijf vrouwen werd uit privacyoverwegingen werd woensdag niks gezegd. Payne zei vooralsnog geen contact te hebben gehad met Qatarese regering over de kwestie en eiste binnen een week resultaten te zien van het aangekondigde onderzoek.