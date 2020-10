Medewerker ambassadekantoor Eritrea moet werk neerleggen om inzameling

Een medewerker van het Eritrese ambassadekantoor in Den Haag moet zijn werk neerleggen omdat hij geld inzamelde bij de Eritrese gemeenschap in Nederland. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken besloten, bevestigt een woordvoerder woensdag na berichtgeving van persbureau ANP. De man zou verantwoordelijk zijn voor een inzamelingsactie waarbij Eritreeërs onder druk werden gezet om geld te doneren, om landgenoten door de coronacrisis heen te helpen.

Het ambassadekantoor startte in de inzamelingsactie in april, met een minimale bijdrage van honderd euro. Dat bleek afgelopen weekend uit onderzoek van radioprogramma Argos. Personeel van het kantoor ging langs de deuren van Eritreeërs in Nederland, onder wie asielzoekers. De medewerkers zouden impliciet gezegd hebben dat niet betalen grote gevolgen zou hebben, bijvoorbeeld voor familieleden in Eritrea. Volgens Argos is in totaal 155.000 euro opgehaald.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de ambassadeur dinsdag om opheldering gevraagd. Vervolgens heeft het ministerie de medewerker die verantwoordelijk is voor de inzamelingsactie „niet acceptabel” verklaard. Dit houdt in dat hij zijn werkzaamheden bij het kantoor moet neerleggen. Omdat de man geen diplomaat is, kan het ministerie hem niet het land uitzetten.

In 2018 werd de hoogste diplomaat van Eritrea Nederland uitgezet voor het heffen van een zogenoemde diasporabelasting, waarbij Eritreeërs in Nederland 2 procent van hun inkomen moesten afdragen aan het repressieve regime in Afrika. Ook dat zou toen onder druk zijn gebeurd.