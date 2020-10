LVMH en Tiffany's weer met elkaar in gesprek

De overnamesoap tussen het Franse modeconcern LVMH en de Amerikaanse juwelier Tiffany’s krijgt een vervolg. De twee bedrijven zijn opnieuw onderhandelingen begonnen over de overnameprijs die LVMH wil betalen voor Tiffany’s. Dat melden televisiezender CNBC, de Financial Times en de persbureaus Reuters en AFP op basis van anonieme bronnen.

Daarmee zouden de twee bedrijven trachten rechtszaken in januari te voorkomen, die beide bedrijven hadden aangespannen in de Amerikaanse staat Delaware. Tiffany's om LVMH te dwingen zijn bod gestand te doen, LVMH om onder het bod uit te komen. De overnamestrijd is een van de belangrijkste voorbeelden waarbij een koper van zijn prooi af wil komen als gevolg van de coronapandemie. Vorig jaar had LVMH aangekondigd Tiffany’s over te nemen voor 16,5 miljard dollar (13,9 miljard euro).

Bij de poging in september om de deal af te blazen noemde LVMH ook de handelsoorlog tussen Frankrijk en de VS als reden. Het zou door de Franse regering zijn gevraagd de overname uit te stellen tot volgend jaar „omwille van de Amerikaanse dreiging om Franse producten te onderwerpen aan hogere importtarieven”. Die dreiging was een reactie op de Franse beslissing een digitale taks in te voeren.

LVMH bood vorig jaar 135 dollar per aandeel van Tiffany’s in contanten. Bij de gesprekken nu zou het gaan om een verlaging van de prijs naar 131 tot 134 dollar. Als de partijen een prijs overeenkomen die aan de onderkant van die reikwijdte ligt, zou dat LVMH bijna een half miljard euro schelen.

Bij het uitbrengen van het bod juichte topman Bernard Arnault vorig jaar nog over zijn grootste aankoop ooit. „Tiffany, dat is een Amerikaans icoon dat vandaag een beetje Frans wordt”, zei hij destijds.

LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) is het grootste luxeconcern ter wereld met 75 merken in zijn portefeuille en een omzet van bijna 54 miljard euro. Het is eigenaar van de befaamde Louis Vuitton-tassen, van modemerken als Christian Dior, Kenzo en Givenchy en champagne-, cognac- en whiskyhuizen als Moët & Chandon, Hennessey en Glenmorangie. In Nederland is jachtbouwer Royal Van Lent eigendom van LVMH. De overname moest de kleinste divisie - van juwelen en horloges met merken als Bulgari en Tag Heuer - versterken.

Tiffany is opgericht in 1837 en werd wereldberoemd door het boek en de speelfilm Breakfast at Tiffany’s uit 1961, met Audrey Hepburn in de hoofdrol. Bij Amerikanen is het juweliershuis (omzet: 4,4 miljard dollar) vooral befaamd om zijn verlovingsringen die worden verpakt in blauwe dozen. Maandag kondigde Tiffany’s nog aan dat de Europese Commissie goedkeuring had gegeven voor de deal.