Klimaatgevoeligheid betekent steeds iets anders, en dat is lastig

Klimaatgevoeligheid. Vraag tien Nederlanders wat dat is, en je krijgt tien verschillende antwoorden. Sommigen denken wellicht dat het gaat over mensen die angst voelen bij slecht nieuws over klimaatverandering. Of over mensen die fysieke klachten ervaren door extreem weer. Iemand die een bloedneus krijgt bij extreme droogte is toch een beetje klimaatgevoelig, vindt u ook niet?

Misschien zullen mensen denken aan de klimaatgevoeligheid van landen en regio’s. Dan is Tuvalu, een staatje van kleine eilanden in de Grote Oceaan die nauwelijks boven het water uitsteken, toch behoorlijk klimaatgevoelig, voor zeespiegelstijging. Veel gebieden zijn afhankelijk van gletsjers voor hun drinkwatervoorziening maar die smelten in rap tempo. En zelfs Nederland blijkt klimaatgevoelig, niet alleen voor zeespiegelstijging maar ook voor veranderingen in hoeveelheid en intensiteit van neerslag, zoals afgelopen jaren is gebleken.

Definiëren

Voor klimaatwetenschappers betekent klimaatgevoeligheid iets heel anders. Zij definiëren het begrip meestal als volgt: de temperatuursverandering die wordt veroorzaakt door een verdubbeling van de CO 2 -concentratie in de atmosfeer.

En toch, als je doorvraagt naar de precieze betekenis van deze definitie krijg je ten minste drie verschillende antwoorden. In de discussie veroorzaakt dat niet alleen wetenschappelijke, maar ook maatschappelijke verwarring. Voor het SPANC-project moeten we zaken dus helder krijgen.

Vóór de industriële revolutie was de concentratie van CO 2 in de lucht gemiddeld zo’n 280 delen per miljoen (parts per million of ppm), gerekend per volume-eenheid. Een verdubbeling van de CO 2 -concentratie naar 560 ppm wordt, afhankelijk van onze CO 2 -emissies, over een jaar of veertig verwacht. De hoeveelheid opwarming die we op dat moment hebben, bepaalt dus de klimaatgevoeligheid. Maar hier begint de ellende van definities.

Je kunt evenwichtsgevoeligheid heel goed bestuderen in klimaatmodellen

Bij benadering is de opwarming die heeft plaatsgevonden op het moment dat de verdubbeling een feit is de zogenaamde Transient Climate Response. Je zou dit kunnen vertalen als kortetermijngevoeligheid. Want de opwarming gaat daarna nog door, zelfs als de CO 2 -concentratie blijft steken op 560 ppm. Het duurt namelijk een tijdje voordat het klimaat in evenwicht is met de nieuwe CO 2 -concentratie. Dit komt met name doordat het een tijd duurt voordat de oceaan is opgewarmd – en dat is van belang aangezien de oceaan meer dan 90 procent van de extra warmte opneemt.

Een nieuw evenwicht

Na een kleine eeuw op 560 ppm benadert het klimaat zo’n beetje een nieuw evenwicht. De hoeveelheid opwarming die dan is bewerkstelligd wordt Equilibrium Climate Sensitivity genoemd. Maar waar slaat dit op? De CO 2 -concentratie zal nooit precies 560 blijven? Als we tegen die tijd geen fossiele brandstoffen meer verbranden zal veel van de CO 2 uit de atmosfeer in de oceaan oplossen? Dus wat is dan het nut van deze evenwichtsgevoeligheid?

Het antwoord is simpel: je kunt evenwichtsgevoeligheid heel goed bestuderen in klimaatmodellen. Je kunt precies in verschillende klimaatmodellen zien hoe groot de evenwichtsgevoeligheid is en je kunt modellen dus ook goed met elkaar vergelijken. Dit is heel belangrijk omdat de verschillen tussen de modellen mede de onzekerheid voor de toekomst bepalen.

Maar wat betekent dat voor een paleoklimatoloog die op basis van een reconstructie van temperatuur en CO 2 -concentratie een uitspraak wil doen over klimaatgevoeligheid in het verleden? Over welke gevoeligheid heeft hij of zij het?

Nu komen we bij het derde type klimaatgevoeligheid. Als het nieuwe klimaat met 560 ppm in evenwicht is gekomen, is er inmiddels wellicht extra CO 2 en methaan in de lucht gekomen door het smelten van permafrost of methaanhydraten. Misschien groeien er bomen waar eerst ijskappen lagen waardoor er weer CO 2 is vastgelegd. Dat verandert de temperatuur weer. Maar het duurt duizenden jaren voordat er een nieuw evenwicht met een stabiele hoeveelheid permafrost, methaanhydraten, vegetatie en ijs op aarde is bereikt. Deze klimaatgevoeligheid wordt dan ook Earth System Sensitivity genoemd, de klimaatgevoeligheid van het gehele ‘aardse systeem’.

Het hele aardse systeem

Onze sedimentmonsters van 2 centimeter dik die we monsteren van boorkernen uit de oceaanbodem representeren zelf vaak al honderden tot een paar duizend jaar. De langetermijneffecten zullen dus altijd al een rol hebben gespeeld in de temperaturen en CO 2 -concentraties die we reconstrueren. Wij reconstrueren dus de klimaatgevoeligheid van het gehele aardse systeem.

