In China is de propaganda dit jaar extra anti-Amerikaans

Liang Baoling heeft een streepje roze make-up met zilveren glittertjes onder haar ogen. Ze draagt een rode strik in het haar en een blauwe tuinbroek over haar gele mohairtrui. Het is zaterdagavond. Samen met een vriendin is de 27-jarige IT-specialist naar een van de grootste en meest comfortabele bioscopen van Beijing gekomen. Er zitten zo’n veertig mensen in een zaal waar er wel driehonderd in passen.

In bijna alle acht zalen draait vandaag Sacrifice, in het Chinees Jingangchuan, een film over de Koreaanse oorlog (1950-1953). De film wordt zo’n vijftien keer per dag vertoond. Liang wil graag meer leren over deze periode in de geschiedenis: „Wij jongeren weten er niet veel van, terwijl het wel belangrijk was.”

Ze vindt dat Chinese oorlogsfilms steeds beter gemaakt zijn. „Het is niet zo dat de Amerikanen alleen maar slecht zijn, je leert ook hun perspectief kennen. Daardoor is zo’n film veel overtuigender dan vroeger.”

In China heet de Koreaanse oorlog officieel „de oorlog om de Amerikaanse agressie te weerstaan en Korea te helpen”. De film vertelt het verhaal van een groep Chinese militairen in Korea die erin slaagt om een essentiële brug die steeds vernield wordt door Amerikaanse bommenwerpers eindeloos vaak te herstellen.

Gevechten in ledig landschap

In 1950 was Korea in twee landen opgedeeld langs de 38ste breedtegraad, een status quo die de Noord-Koreaanse leider Kim Il-Sung doorbrak met een aanval op het militair zwakke Zuiden. De Verenigde Naties veroordeelden die aanval en gaven toestemming voor het sturen van geallieerde troepen onder leiding van de Verenigde Staten. Om hun opmars te stuiten stortten ook Chinese ‘vrijwilligers’ zich in de oorlog. De strijd eindigde met een wapenstilstand waarbij het land opgedeeld bleef.

In de hele film komt geen Koreaan voor. Het gaat, net als in de animatiefilm Salute to the Heroes, in het Chinees Zui ke ai de ren, om gevechten in een woest en ledig landschap. Het sneeuwt en vriest er, maar er lijkt verder niemand te wonen.

Het gaat ook niet om de Koreanen, maar om de relatie tussen de VS en China. Om de oorlog die zeventig jaar geleden begon te herdenken, zijn er maar liefst vier nieuwe films verschenen. Daarnaast is er een een televisieserie en wordt de oorlog in veel andere programma’s herdacht. President Xi Jinping gaf vrijdag een toespraak die overal te zien was.

‘Imperialistische indringers’

Cheng Xiaohe, hoogleraar aan de faculteit Internationale Studies van de Renmin Universiteit, ziet ook dat de propaganda over de Koreaanse oorlog dit jaar extra hevig is. „Bij mijn weten heeft de hoogste leider van het land nooit eerder een speech gehouden om die oorlog te herdenken”, vertelt hij via Wechat, de Chinese variatie op Whatsapp.

De speech was uiterst anti-Amerikaans: „Zeventig jaar geleden joegen imperialistische indringers de vlammen van de oorlog helemaal tot aan de drempel van het Nieuwe China.” Maar de Chinezen en de Noord-Koreanen vochten terug en „verbraken de mythe van de onoverwinnelijkheid van het Amerikaanse leger.”

De boodschap aan de Chinese bevolking is volgens Cheng dat er inderdaad een kans bestaat dat China opnieuw tegen de VS moet vechten. „De boodschap aan de VS en de rest van de wereld is dat China bereid en in staat is om van een koude oorlog over te gaan op een warme oorlog, en dat China zo’n strijd met de VS opnieuw zal winnen”, aldus Cheng.

Trump of Biden?

Is die boodschap nog specifiek voor een van de twee Amerikaanse presidentskandidaten bedoeld? Cheng denkt van niet, want ook onder Biden zal het moeilijk zijn om de banden met de VS te herstellen. „Als Biden wint, ontstaat er wel een kans om de relatie tussen China en de VS te verbeteren”, denkt Cheng. Hij acht daarmee een presidentschap van Biden gunstiger voor China. Maar ook Biden zal niet grote stappen zetten. „De relatie zit heel diep in het slop. Denk aan de handelsoorlog en het verwijt van Trump dat China verantwoordelijk is voor de coronacrisis.”

Er zijn ook analisten die denken dat Trump beter is voor China, omdat hij minder dan Biden in staat zal zijn een internationale coalitie tegen China te smeden. Daarnaast is de kans groot dat Biden de mensenrechten hoger op de agenda zet. Officieel is China neutraal over de verkiezingen: de overheid wil vooral niet verdacht worden van inmenging in de strijd.

Ook de animatiefilm Salute to the Heroes, bedoeld voor een jonger publiek, onderstreept dat de Amerikanen in de jaren vijftig aan de grens van het nieuwe China stonden en dat een veel zwakker, maar taaier China ze heeft weten te verjagen. Zo is er het verhaal van de Chinese soldaat die opdracht kreeg om zich niet te verroeren, om te voorkomen dat hij een Chinese hinderlaag zou verraden. Als de Amerikanen een brandbom in het maïsveld gooien, offert de soldaat zich op door liever levend te verbranden dan een spier te vertrekken.

In Sacrifice houden Chinese manschappen, staande op elkaars schouders, de brug met hun spierkracht overeind

In Sacrifice houden de Chinese manschappen, staand op elkaars schouders, de verbrande planken van de brug met hun spierkracht overeind, zodat de rest van de troepen de rivier over kan. Chinese wilskracht overwint Amerikaanse militaire overmacht.

Na afloop blijven Liang en haar vriendin even zitten, zichtbaar aangedaan. „Die soldaten hebben zich opgeofferd”, zegt Liang, terwijl ze voorzichtig het vocht onder haar ogen dept. „Wij jongeren weten niet veel van dit stukje geschiedenis. Dat is jammer, want deze helden hebben het nieuwe, vreedzame en welvarende China voor ons mogelijk gemaakt.”

Ze wil niet dat China in oorlog raakt met de VS, maar vindt wel dat het moet terugvechten als de VS te opdringerig worden. Kan China zo’n oorlog winnen? Liang blijft even stil. „We gaan hem in elk geval niet verliezen.”

