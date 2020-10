Heel Frankrijk vanaf maandag opnieuw in lockdown

Frankrijk gaat vanaf vrijdag opnieuw in lockdown en dit over het hele grondgebied en tot 1 december. Dat heeft president Emmanuel Macron woensdagavond bekendgemaakt in een televisie-toespraak.

De Fransen zullen vanaf vrijdag opnieuw een attest moeten voorleggen wanneer zij zich buitenhuis begeven. Verplaatsingen mogen alleen om dringende redenen, al wordt een uitzondering gemaakt voor mensen die straks terugkeren van de herfstvakantie.

„Als wij nu niet ruw op de rem gaan staan, zullen onze artsen straks moeten kiezen wie verzorgd wordt of niet”, aldus Macron.

Er zijn een paar verschillen met de lockdown van het voorjaar. Zo zullen de scholen openblijven; alleen de universiteiten moeten overschakelen op onderwijs op afstand. Bezoek in de rusthuizen blijft mogelijk. De grenzen met de buurlanden blijven open, maar zij gaan dicht voor reizigers van buiten Europa. Niet-essentiële handelszaken moeten minstens twee weken sluiten. Telewerken wordt weer de regel tenzij het echt niet anders kan.

Koploper in Europa

Frankrijk is met 1,2 miljoen gevallen koploper in Europa, en staat wereldwijd op de vijfde plaats qua Covid-19-besmettingen. Afgelopen zondag werd een nieuw record bereikt met 52.000 nieuwe gevallen in 24 uur tijd. De voorbije 24 uur zijn er meer dan 500 overlijdens door Covid-19 vastgesteld, wat het totaal voor Frankrijk op 35.541 brengt.

Zoals veel landen vreest Frankrijk opnieuw voor een overbelasting van de ziekenhuizen. De afgelopen week zijn zo’n 15.000 mensen opgenomen met Covid-19, waarvan zo’n drieduizend op intensive care. Dat is ongeveer zestig procent van de vijfduizend IC-bedden die Frankrijk had bij het begin van de coronacrisis.

Minister van Volksgezondheid Olivier Véran beloofde afgelopen zomer nog dat er 12.000 IC-bedden beschikbaar zouden zijn in het geval van een tweede golf. In de praktijk zijn er weinig IC-bedden bijgekomen.

Véran maakt zich sterk dat de IC-capaciteit tot 12.000 kan worden opgetrokken door bestaande bedden die voor andere doeleinden worden gebruikt (voor revalidatie of observatie) om te vormen tot IC-bedden. In maart en april is de capaciteit zo verdubbeld tot bijna tienduizend. Volgens president Macron zijn er momenteel zesduizend bedden beschikbaar en gaat dat opnieuw worden opgedreven tot tienduizend.

Minder getroffen gebieden

De situatie is wel anders dan in het voorjaar, toen vooral de Parijse regio en het noordoosten waren getroffen. Dat liet toe dat patiënten konden vervoerd worden naar ziekenhuizen in minder getroffen gebieden. Die luxe heeft Frankrijk deze keer niet: het virus is nu overal.

Volgens het hoofd van de Franse gezondheidsdiensten, Jérôme Salomon, „kan de tweede golf erger worden dan de eerste”. Experts hebben gewaarschuwd dat de ziekenhuizen vanaf 11 november patiënten zullen moeten weigeren indien er geen bijkomende maatregelen worden genomen.

De voorbije dagen was er flink wat kritiek op wat sommigen de late reactie van de Franse regering op de tweede golf noemen.

„Dat wij in maart verrast werden is begrijpelijk. Het was iets nieuws,” zei Philippe Juvin, hoofd spoedgevallen van het Georges-Pompidou-ziekenhuis in Parijs, en tevens conservatief politicus, tegen radiozender RTL. „Maar dat wij ons in oktober, acht maanden later, opnieuw hebben laten verrassen, dat is toch niet te vatten.”

Probleem voor Macron

Het probleem is dat president Macron en zijn ministers sinds de zomer keer op keer hebben gezegd dat er van een nieuwe lockdown zoals in het voorjaar geen sprake kon zijn. „We moeten leren leven met het virus,” werd het mantra van de regering. Alleen op lokaal niveau konden nieuwe lockdowns overwogen worden.

Behalve de impact op de economie, speelde ook de vraag van het draagvlak voor nieuwe, strengere maatregelen. Toen eind september de cafés en restaurants in Marseille werden gesloten, kwam daar fel protest tegen, van de uitbaters maar ook van de lokale politici die zich door Parijs buiten spel voelden gezet.

Sindsdien is langzamerhand en aftastend opgetreden, door de cafés (maar niet de restaurants) te sluiten, en door een avondklok in te voeren vanaf negen uur ’s avonds, eerst in Parijs en andere grote steden, sinds vorige week voor 46 miljoen inwoners of 67 procent van de bevolking.

Dat die avondklok geen afdoend instrument was, daar is inmiddels iedereen het over eens. Want hoewel de straten na negen uur ’s avonds wel leeg waren, zaten de terrassen van de restaurants in Parijs afgeladen vol tot die tijd, en gingen mensen van en naar het werk in overvolle metro’s en treinen.

Veel Parijzenaars hebben de toespraak van Macron niet afgewacht: er waren woensdag tijdens de avondspits dubbel zoveel files als normaal. Toen Macron in maart de lockdown afkondigde, verlietennaar schatting één miljoen Parijzenaars de stad.