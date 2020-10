Mijn ex belde, ze had vanwege corona alle tijd en in haar hoofd werkt het dan zo dat ze denkt dat alle mensen alle tijd hebben. „Hoe is het met jou? Deadline zeker?” Inderdaad. Nou, dat vond ze nog steeds onzin, altijd al gevonden. „Je kunt best even bellen.”

Lagen haar houten slippers nog bij ons?

Ze had ze in augustus laten liggen, bij het verjaardagsfeestje van Lucie van Roosmalen (5). Ik herinnerde het me nog goed omdat ze toen onverwachts met haar kleren in het opblaaszwembadje was gaan zitten.

Dreigend: „Ik heb ze uitgeschopt onder die boom. Je hebt ze toch niet weggegooid?”

Daarna: „Heeft die vriendin met die blonde haren die goochelaar nog ingehuurd voor het kinderfeestje van haar zoontje? Ik heb haar toen toch verteld over die leuke goochelaar die ik ken van Oerol? Die van schoenendozen voor ieder kind een goocheldoos maakt? Dat weet je toch nog wel? Herinner jij je dan niets?”

Ze vond dat ik moest stoppen met klagen over wonen in een dorp, want zij woont in Nieuw-West (Amsterdam) in een te kleine flat naast een parkeerplaats waar het sinds de sluiting van de horeca iedere dag feest is.

„Ze laten maaltijden brengen, hangen de hele avond in auto’s met keiharde muziek en dan steken ze ook vuurwerk af.”

Ze had zich aangesloten bij een groepje buurtbewoners met wie ze de verloedering ging aanpakken.

‘Vuilnis prikken”, zei ze. „Met handschoenen aan. Je wilt niet weten wat ik allemaal aan mijn prikker rijg. Mondkapjes, zilverpapier, een half broodje shoarma… Een beetje jouw huis vroeger.”

Ik vroeg of ik weer verder mocht met mijn werk.

„En je moedertje?”, vroeg ze.

- „Dementerend.”

„Nog steeds niet besmet?”

- „Nee.”

„Ongelooflijk.”

Daarna: „Je mag ook wel vragen hoe het met ons gaat. We hebben een stuk grond gekocht bij Almere. Binnenkort komt het bouwpakket, dat zetten we in drie maanden in elkaar. Ik zie me al zitten op de veranda. Heerlijk in de natuur. Komen jullie dan op bezoek? Dan moet je wel mijn houten slippers meenemen!”

De melk kookte over, ze ging ophangen.

„Wel bellen als je moeder besmet raakt, ik lees niet iedere dag de krant!”

Ik dacht aan haar vriend, een lap grond bij Almere en een bouwpakket dat ze in drie maanden in elkaar gaan zetten en nam me voor om tijdens die hel te bellen om te zeggen hoe rustig ik het heb.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 28 oktober 2020