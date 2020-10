Gevangenissen namen honderden gesprekken met advocaten op

Door een fout in het telefoonsysteem in gevangenissen zijn sinds begin dit jaar zeker 321 telefoongesprekken tussen gevangenen en advocaten per ongeluk opgenomen. Dat heeft de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) eerder deze maand bekendgemaakt (pdf). Het opnemen van deze gesprekken is verboden vanwege het beroepsgeheim van advocaten.

Een gedetineerde mag minstens een keer per week tien minuten bellen via het systeem Telefonie voor Justitiabelen. Om mogelijk criminele activiteiten te voorkomen, worden deze gesprekken opgenomen en steekproefsgewijs afgeluisterd. Gesprekken met de advocaat zijn daarvan uitgezonderd. Deze worden via nummerherkenning automatisch uit het systeem gefilterd. Dit filtersysteem werkte aanvankelijk alleen bij telefoonnummers die uit tien getallen bestonden, maar niet wanneer de gevangene meer cijfers draaide. Sommige advocatenkantoren vereisen via een doorkiessysteem dat gevangenen meer getallen intoetsen, om zo telefonisch bij de juiste persoon uit te komen, laat een woordvoerder van DJI weten.

De fout zou op 16 september ontdekt zijn in het detentiecentrum op Schiphol, toen medewerkers zich tijdens het luisteren naar een opname realiseerden dat het om een gesprek met een advocaat ging. Volgens DJI zijn alle overige 320 geheime gesprekken niet beluisterd door gevangenispersoneel. De betreffende gesprekken zouden zijn verwijderd uit het telefoonsysteem. Ook zou de Nederlandse Orde van Advocaten direct na ontdekking van de fout op de hoogte zijn gesteld, schrijft 1Limburg. De Orde spreekt van een „onwenselijke situatie”.