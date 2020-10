‘Een kelder vol bedden, maar geen personeel’

Op de intensive care voor coronapatiënten van ziekenhuis CHR de la Citadelle is het dinsdagmiddag ijzig kalm. Dan komen zes mannen en vrouwen de zaal opgelopen. Ze trekken beschermende kleding aan – een papieren muts, handschoenen, een mondkapje, een spatscherm voor het gezicht – en helpen elkaar met het dichtbinden van hun beschermende jassen. Dan lopen ze naar een kamer waar twee mannen liggen die kunstmatig in coma worden gehouden. Monitors piepen, uit hun monden steken slangen. Als ze alle zes om een van de twee mannen staan, tillen ze zijn roerloze lichaam op, om hem op zijn buik te draaien. Het ziekenhuisschort glijdt even van de man zijn naakte lichaam.

Hoe aangrijpend het tafereel ook is, na een paar maanden is dit emotioneel al niet meer zo zwaar als in het voorjaar, zegt hoofdverpleger Pascal Ennafla, terwijl de zes achter hem naar de volgende patiënt lopen. Het merendeel van de patiënten is buiten bewustzijn, elke dag worden ze twee keer omgedraaid. De buikligging is goed voor hun vaak ernstig aangetaste longen. Het omdraaien is, in zekere zin, „routine” geworden. Maar de hoeveelheid patiënten die zijn team nu moet helpen, is dat niet, vervolgt hij. Op de intensive care liggen op dit moment op bijna elke kamer twee mensen. Zijn team komt handen tekort. Vrijwilligers zijn ingezet, personeel van andere afdelingen is opgeroepen.

De situatie in de Belgische ziekenhuizen is meer dan zorgwekkend. De coronacijfers stijgen al weken. België telt bijna de meeste besmettingen per honderdduizend inwoners van Europa. En in ziekenhuizen eist dat een hoge tol. Dinsdag werd een recordaantal dagelijkse opnames bereikt: 689. Meer zelfs dan tijdens de piek in april. Een daling of zelfs stabilisering van de besmettingen lijkt niet in zicht. België kan opschalen tot tweeduizend bedden op de ic voor coronapatiënten. Maar tegen 6 november zou het land al over dit maximum kunnen gaan. „In de loop van de volgende tien dagen zal het zorgsysteem kraken”, waarschuwde epidemioloog Pierre Van Damme.

Overal zijn handen en materieel tekort. De Brusselse Europa Ziekenhuizen meldden dinsdag al dat een coronapatiënt is overleden omdat er geen enkele hart-longmachine beschikbaar meer was. En in sommige ziekenhuizen in de provincie Luik, de zwaarst getroffen, is personeel dat zelf besmet is geraakt met het virus opgeroepen toch te gaan werken op de corona-afdeling, als ze asymptomatisch zijn. Zo hoog is de nood.

15 procent van mensen zit thuis

In CHR de la Citadelle liggen deze dinsdag in totaal 180 coronapatiënten. Dagelijks komen er 25 nieuwe bij, slechts een tiental per dag verlaat het ziekenhuis. De doorstroom wordt steeds moeilijker. „We zitten op het randje van wat we aankunnen”, zegt de chef van de spoedafdeling van het Luikse ziekenhuis, Stéphane Degesves. „Als de curve zo blijft stijgen, is het een kwestie van dagen voordat we het niet meer kunnen bolwerken.”

Het CHR de la Citadelle hoeft nog geen besmette verpleegkundigen door te laten werken, maar kampt niettemin met een ernstig personeelsprobleem, zegt hij. Voor de argeloze waarnemer lijkt alles onder controle op zijn Covid-spoedafdeling, waar vermoedelijke coronapatiënten het ziekenhuis binnenkomen die niet meer zelf kunnen lopen. Heel af en toe wordt een patiënt op een bed van de ene naar de andere ruimte gerold. Een paar artsen en verplegers overleggen.

Maar schijn bedriegt. „Bedden zijn het probleem niet. We hebben een kelder vol bedden. Maar er moeten mensen zijn om die te bemannen.” In heel Belgïë zit momenteel 15 procent van het ziekenhuispersoneel thuis door besmettingen, burnouts of quarantainemaatregelen. Terwijl coronapatiënten juist méér personeel vergen. Degesves: „Elke keer dat we op mijn afdeling een kamer ingaan, moet alle beschermende kleding vervangen worden, omdat we nog niet zeker zijn dat de patiënten hier ook inderdaad corona hebben. Normaal gesproken zijn voor deze afdeling twee artsen en twee verplegers nodig, nu is dat het dubbele.” Hij denkt dat het ziekenhuis nog maar één extra Covid-afdeling kan openen, want voor elke afdeling moeten twee andere dicht. „We moeten bedden overhouden voor andere spoedgevallen. Je kunt vrouwen niet vragen hun bevalling uit te stellen.”

Sinds enkele maanden is er een nationaal spreidingsplan om een volledige ‘collaps’ van de ziekenhuizen te voorkomen: meer dan vierhonderd patiënten werden deze maand overgeplaatst, de meeste van Brusselse en Waalse ziekenhuizen naar Vlaamse. Ook in Luik gebeurt dit. Maar zo’n transfer is niet zo ‘simpel’ als de politiek het doet voorkomen, zegt Degesves. De capaciteit is bovendien ook elders niet oneindig. „Voor het virus bestaat de taalgrens niet. Ook in Vlaanderen zitten de ziekenhuizen straks vol.”

Degesves is na al die maanden afgemat, zegt hij: „En als ik politici dan hoor zeggen dat ze geen lockdown willen, omdat ze eerst tien dagen het effect van de vorige maatregelen willen afwachten… Dat zijn dagen die we helemaal niet hebben. Tegen die tijd zitten we al, sorry dat ik het zeg, in de shit. Ik snap dat de economie belangrijk is, maar er moet straks wel nog iemand over zijn om te consumeren.”

Personeel op intensive care in het Luikse ziekenhuis CHR de la Citadelle.

Foto’ Chris Keulen Op de intensive care in het Luikse ziekenhuis CHR de la Citadelle worden coronapatiënten twee keer per dag omgedraaid door ziekenhuispersoneel. Daarvoor zijn soms wel zes mensen nodig.

Foto Chris Keulen

Zware maanden

„Ons land, onze economie, onze bedrijven, zij kunnen geen nieuwe algemene lockdown aan”, zei de nieuwe Belgische premier Alexander De Croo begin oktober tijdens zijn regeringsverklaring. En hoewel de laatste weken wel verstrengingen zijn aangekondigd, is een lockdown inderdaad (vooralsnog) uitgebleven.

In de ziekenhuizen leidt dat tot frustraties, ook bij hoofdverpleger Ennafla: „Eerst was er de eerste golf. Mensen zo snel zien sterven, zonder echt goed te weten wat we moesten doen, dat was emotioneel zwaar. Toen dat voorbij was, kwam er een golf van mensen die geen corona hadden, maar door uitgestelde zorg veel zieker waren geworden. En nu staan we hier weer.” Vakantie hebben de meeste personeelsleden nauwelijks gehad. Het voordeel is dat er sinds maart meer bekend is over de ziekte, waardoor patiënten langer blijven leven. Maar het levert een pijnlijke paradox op: bedden zijn nu ook minder snel weer beschikbaar.

Volgens Ennafla is de crisis voor ziekenhuizen wat een nucleaire stresstest is voor een kerncentrale. „We kunnen wel stellen dat we die niet hebben gehaald.” Het is het gevolg van slecht gezondheidsbeleid, vindt hij. België telt een van de hoogste aantallen ziekenhuis- en IC-bedden per capita van Europa. Het land scoort steevast goed in de ranglijsten van gezondheidszorg en er wordt relatief veel geld aan zorg uitgegeven. Maar België kampt, door negen ministers verantwoordelijk voor gezondheidszorg, met moeilijkheden om effectief veranderingen door te voeren. De ziekenhuizen waren voor de crisis al structureel onderbezet. In januari gaf 37 procent van de verpleegkundigen aan wegens tijdgebrek geen noodzakelijke zorg te kunnen verlenen, terwijl de federale overheid juist pleitte voor het sluiten van afdelingen en efficiënt inzetten van personeel.

In Luik vrezen ze nu dat ze spoedig zullen moeten kiezen tussen patiënten. Er worden plannen gemaakt om mensen sneller het ziekenhuis te laten verlaten, zegt Degesves. Maar de echte sleutel ligt bij de bevolking, zegt hij. „Niemand klapt meer voor ons, en dat is niet erg. Maar de overheid moet er nu voor zorgen dat deze ziekte echt serieus wordt genomen.” Anders zal ook een derde golf niet uitblijven, vrezen ze hier.

